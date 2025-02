7 absurde Varianten von Spider-Man, die niemals einen eigenen Marvel-Film bekommen würden

Spider-Man ist einer der beliebtesten Helden im Marvel-Universum, und das nicht nur in den Filmen, sondern auch in den Comics und Spielen. Wie so üblich kam es im Laufe seiner Historie auch zu mehreren Varianten. MeinMMO stellt euch die absurdesten Spider-Man-Varianten in einer Liste vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Im Marvel-Universum gibt es von fast jedem Helden und Schurken verschiedene Varianten, die aus anderen Universen stammen. Dabei kommt es gelegentlich auch zu merkwürdigen Interpretationen der bekannten Helden.

Auf dieser Liste stellen wir euch 7 Spider-Man-Varianten vor, die so absurd sind, dass sie wohl niemals einen eigenen Film oder eine eigene Serie bekommen würden.

Falls eure Lieblingsvariante fehlt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

1. Spider-Ham

Erster Auftritt: Marvel Tails Starrin Peter Porker the Spectacular Spider-Ham Nr. 1 (1983)

Wer ist Spider-Ham? Anders als man denken könnte, war Peter Porker ursprünglich eine Spinne, die im Cartoon-Universum 8311 lebte. Er lebt bei der genialen May Porker, die ihn adoptiert hat. Sie erfindet einen atomgetriebenen Föhn, der dafür sorgt, dass sie Peter beißt und er sich in ein Schwein verwandelt, mit den Fähigkeiten von Spider-Man.

Einer seiner größten Feinde ist Ducktor Doom, der die Welt mit Super-Gemüse erobern will. Regelmäßig kommt er in Multiversums-Geschichten vor. Seinen berühmtesten Auftritt hat er wohl im Spider-Verse-Film von 2018, in dem er zusammen mit anderen Varianten und Miles Morales versucht, das Multiversum zu retten (via Marvel.com).

Welche Fähigkeiten hat Spider-Ham?

Er hat grundsätzlich alle Fähigkeiten, die auch der normale Spider-Man hat

Er hat die Fähigkeiten von Schweinen

Er kann die vierte Wand durchbrechen, so wie auch Deadpool (via Marvel Database)