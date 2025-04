Die Stimmung bei einem der schlechtesten Marvel-Filme war so schlimm, dass der Hauptdarsteller nicht mal seine Augen öffnen wollte

Schon vor dem Marvel Cinematic Universe gab es Filme, die auf dem bekannten Comic-Universum basieren. Einige davon sind bis heute beliebt, andere gelten als schlechte Vertreter des Genres. Bei einem der bekanntesten sieht man an einer Stelle, wie schlimm die Stimmung beim Dreh gewesen sein muss.

Um welchen Film geht es? Der erste Blade aus 1998 war einer der ersten großen Erfolge eines Marvel-Films, lange bevor das MCU startete. Aus Blade wurde eine Trilogie, doch das Finale 2004, Blade Trinity, kam nicht gut an.

Zwar war der Film, mit einem Einspielergebnis von fast 132 Millionen US-Dollar, bei einem Budget von 65 Millionen US-Dollar ein Erfolg (via IMDb), die Kritiker und Fans sind nicht begeistert vom Film. Auf Rotten Tomatoes hat er einen Kritikerscore von nur 24 % und auch die Zuschauerwertung kommt nur auf 58 %.

Die scheinbar fehlende Qualität kann man den großen Problemen bei der Produktion zuschreiben. Das erkennt man auch im Film an keiner Stelle besser als am Ende und den Augen von Wesley Snipes.

Snipes hatte wohl keine Lust, seine Augen zu öffnen

Was ist mit Snipes Augen? Im Finale von Blade Trinity stirbt Blade, gespielt von Wesley Snipes, scheinbar am Ende des End-Kampfes. Man sieht, wie sein Körper im Leichenschauhaus ist und begutachtet wird. Plötzlich öffnet er seine Augen, kämpft sich frei und man sieht, wie er mit einem Motorrad durch die Stadt fährt.

Achtet man hierbei aber genau auf den Moment, als er die Augen öffnet, dann sieht man, dass etwas nicht stimmt. Das sind nämlich keine echten Augen, sondern CGI-Augen.

Die besagte Szene könnt ihr hier sehen:

Woran liegt das? Es gab zwar nie eine offizielle Bestätigung, doch man kann davon ausgehen, dass sich Wesley Snipes schlichtweg geweigert hat und man gezwungen war, sie so einzufügen. Die katastrophale Produktion des Films ist berüchtigt, vor allem die Situation zwischen Snipes und dem Regisseur David S. Goyer.

In einem Interview mit A.V. Club erzählte der Schauspieler Patton Oswalt, wie verdammt verrückt Snipes gewesen sein soll. Er behauptet sogar, Snipes habe versucht, Goyer zu würgen.

Snipes selbst dementierte diesen Vorwurf aber in einem anderen Interview (via The Guardian): Lasst mich eines sagen. Wenn ich versucht hätte, David Goyer zu erwürgen, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mit mir reden. Ein Schwarzer mit Muskeln, der den Regisseur eines Films erwürgt, kommt in den Knast, das garantiere ich dir.

Snipes konnte immerhin 20 Jahre nach seinem letzten Blade-Auftritt in Deadpool and Wolverine erneut in die Rolle des Vampir-Schlächters schlüpfen und Fans eine Freude machen.

