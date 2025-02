Eine Superheldenserie für Erwachsene will einen legendären Schauspieler aus Breaking Bad haben, doch der weigert sich seit über 4 Jahren

Die Superheldenserie Invincible hat als Animationsprojekt einen beachtlichen Cast. Viele legendäre Darsteller leihen den Helden und Schurken ihre Stimmen. Doch einen besonderen Schauspieler aus Breaking Bad kann man anscheinend nicht bekommen, obwohl man es regelmäßig versucht.

Um welchen Schauspieler geht es? Die Synchro-Riege in der originalen Version von Invincible ist wirklich beachtlich und sorgt auch dafür, dass die Serie so beliebt und gut bewertet ist. Viele talentierte Schauspieler sprechen die beliebten Figuren schon seit dem Start der Serie im Jahr 2021, darunter unter anderem:

J. K. Simmons als Omni-Man

Seth Rogen als Allen the Alien

Steven Yeun als Invincible

Mark Hamill als Art Rosenbaum

Dabei gibt es aber einen Wunschschauspieler aus Breaking Bad, den die Macher der Serie bisher nicht bekommen konnten, obwohl sie es laut eigenen Aussagen jede Staffel versuchen: Man will unbedingt Bryan Cranston haben.

Bildrechte zur Serie Invincible liegen bei Robert Kirkman und Amazon Studios

Es wurde unsere Tradition

Man will nicht aufgeben, auch wenn Bryan Cranston ständig ablehnt. In einem exklusiven Interview mit DiscussingFilm sprach Robert Kirkman, der Macher der Comic-Reihe Invincible, über Bryan Cranston und darüber, dass man regelmäßig versucht, ihn an Bord zu holen:

Was die Traumbesetzung angeht, so bieten wir Bryan Cranston wohl in jeder Staffel eine Rolle an. Das ist zu unserer Tradition geworden, und seine Tradition ist, dass er uns abweist. Aber wir kommen wieder auf dich zu, Bryan, und wir werden sehen, was beim nächsten Mal passiert. Daumen drücken! Bryan Cranston ist im wahrsten Sinne des Wortes der einzige Schauspieler, der uns eine Absage erteilt hat. Robert Kirkman über eine Wunschbesetzung (Quelle: discussingfilm.net)

Wenn man bedenkt, dass Robert Kirkman mindestens 8 Staffeln der Serie möchte (via wintersiscoming-net), haben die Macher der Serie wohl noch genügend Möglichkeiten, Bryan Cranston Rollen anzubieten.

Ein paar Breaking-Bad-Kollegen haben der Serie aber zugesagt. Aaron Paul, der in Breaking Bad Jesse Pinkman spielt, wird in der aktuell laufenden 3. Staffel der Serie den neuen Schurken Powerplex spielen. Auch Jonathan Banks, der in Breaking Bad Mike spielt, wird eine noch unbekannte Rolle übernehmen.

Zum Zeitpunkt des Artikels läuft die 3. Staffel von Invincible auf Amazon Prime Video. Bisher sind 4 Folgen erschienen und wöchentlich erscheint donnerstags eine neue. Robert Kirkman ist neben Invincible vor allem für The Walking Dead bekannt. In der Vergangenheit erklärte er, wer aus den Comics eigentlich der stärkste Charakter ist: The Walking Dead: Einer der unbeliebtesten Charaktere ist gleichzeitig der stärkste, doch das könnt ihr in der Serie nicht sehen