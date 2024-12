In The Walking Dead geht es hauptsächlich um das Überleben. Charaktere, die man hasst oder liebt, werden in der Serie und auch in den Comics mit schwierigen Situationen innerhalb einer Zombie-Apokalypse konfrontiert. Doch wer ist eigentlich der stärkste Charakter? Der Macher von The Walking Dead hat das beantwortet.

Was ist The Walking Dead? 2010 startete mit The Walking Dead eine erfolgreiche Zombie-Serie, die mittlerweile mehrere Spin-offs bekommen hat, die bis heute laufen. Darunter fallen:

Fear the Walking Dead (8 Staffeln)

The Walking Dead: World Beyond (2 Staffeln)

Tales of the Walking Dead (1 Staffel)

The Walking Dead: Dead City (läuft aktuell noch)

The Walking Dead: Daryl Dixon (läuft aktuell noch)

The Walking Dead: The One Who Live (1 Staffel)

Die Ursprungsserie basiert eigentlich auf den Comics von Robert Kirkman. In einer speziellen Ausgabe seines Comics erklärte er sogar, wer der stärkste Charakter der Serie ist: Carl Grimes, einer der unbeliebtesten Figuren der Serie.

Comic-Carl ist anders als in der Serie

Was sagt Robert Kirkman? Zwischen 2003 und 2019 lief die Comic-Serie The Walking Dead. Dabei basiert die Serie zwar auf den Comics, viele Ereignisse und Charaktere sind aber anders. Einen großen Unterschied gibt es auch zwischen Serien- und Comic-Carl.

Er ist für Kirkman der stärkste Charakter der Serie und auch einer der wenigen Überlebenden am Ende. In der Spezialausgabe The Walking Dead Deluxe #101 erklärt er das, wie Sensacine berichtet:

Carl ist wohl der stärkste Charakter in der Serie… er geht mit diesen Dingen besser um als jeder andere… was erschreckend sein sollte. Er hat noch eine Menge Leben in sich… Glaube ich. Robert Kirkman über Carl Grimes

Carl ist in den Comics ein deutlich anderer Charakter. In der Serie gehört er bei vielen Fans zu den unbeliebtesten Figuren, vor allem weil er oft ziemlich irrational handelt und die Gruppe des Öfteren in Gefahr bringt. Wie ein Kind eben.

Am Ende des Comics ist Carl auch einer der letzten Überlebenden der Gruppe. Der am Ende ein Leben mit einer eigenen Familie lebt. In der Serie starb Carl, gespielt von Chandler Riggs in der 9. Folge von Staffel 8.

Was ist mit Daryl? Für viele Serien-Fans wäre wahrscheinlich Daryl der stärkste Charakter der Serie. Er zeigte seine Überlebensfähigkeiten von Anfang an und lebt immer noch in einem eigenen Spin-off. Tatsächlich ist Daryl aber ein Serien-exklusiver Charakter. In den Comics kam er nie vor. In seiner eigenen Serie könnt ihr sogar ein Anime-Easter-Egg finden: In The Walking Dead gibt es eine Szene, in der ein Charakter aus One Piece auftaucht