Wenn ihr The Walking Dead an der richtigen Stelle pausiert, entdeckt ihr einen Charakter aus One Piece

Die Charaktere aus One Piece sind so beliebt, dass sie auch in anderen Serien einen kleinen Cameo-Auftritt haben. Sogar in The Walking Dead taucht ein Strohhutpirat für wenige Sekunden auf.

Was ist das für ein Auftritt? Auf den ersten Blick haben One Piece und The Walking Dead nicht viel gemeinsam. Das eine ist ein Anime aus Japan, in dem Piraten ihren Träumen nachjagen. Das andere spielt in einem Endzeitszenario, in dem Menschen sich vor Zombies schützen müssen.

Trotzdem hat ein Zuschauer von The Walking Dead jetzt eine Stelle entdeckt, in der einer der Strohhutpiraten aus Ruffys Bande zu sehen ist. Er teilt auf Reddit die Szene, in der Daryl und Carol auf einem Motorrad an einem Gebäude vorbeifahren:

Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr ein Bild von Lysop als Graffiti an der Wand entdecken. Lysop ist zwar nur wenige Sekunden zu sehen, doch trotzdem freuen sich viele User im Kommentarbereich, einen der Strohhutpiraten in The Walking Dead zu sehen.

Leider haben wir durch eigene Recherchearbeit nicht herausfinden können, aus welcher Folge die Aufnahme genau stammt. Es könnte sein, dass Lysops Auftritt nicht in der Hauptserie, sondern im Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon stattfindet.

Hier findet ihr einen Trailer zu The Walking Dead:

Lysops Auftritt in The Walking Dead passt zu einem Arc aus One Piece

Was sagen Fans dazu? Es gibt einige Kommentare, in denen ein Zusammenhang zwischen One Piece und The Walking Dead hergestellt wird. Der Ausbruch des Zombie-Virus in der Serie soll nämlich im Jahr 2010 stattgefunden haben. Zeitgleich war der Zeitsprung im Manga von One Piece. Demnach wäre das Graffiti kurz vor der Apokalypse entstanden.

Zudem witzeln viele Kommentierende, dass der Thriller-Bark-Arc und The Walking Dead ebenfalls zusammenhängen. Bei dem Arc handelt es sich um den einzigen Abschnitt in One Piece, in dem Zombies auftauchen.

User ConsistentSearch7995 meint sogar, dass der Thriller-Bark-Arc eigentlich die Vorlage für die Story von The Walking Dead ist. Da können wir froh sein, dass Ruffy und seine Crew es heil von der Insel geschafft haben und nicht wie viele Charaktere aus The Walking Dead dem Virus zum Opfer fallen.

Auf Thriller Bark gab es ulkige Zombies, denen Ruffy und seine Freunde begegnet sind. Fast wären sie sogar Teil der Crew geworden. One Piece hat allerdings noch so viele weitere, komische Charaktere, die wir euch nicht vorenthalten wollen: One Piece: Das sind die verrücktesten 8 Charaktere, die Ruffy in seiner Bande haben wollte