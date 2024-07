Der schlimmste Typ aus The Walking Dead war schon vor der Apokalypse ein richtig fieser Bösewicht

Wenn es einen Bösewicht aus The Walking Dead gibt, der den Zuschauern im Gedächtnis geblieben ist, dann ist es Negan. Er ist brutal und liebt es, sich über andere Leute lustig zu machen. Doch wusstet ihr, dass er schon vor der Apokalypse ein richtiger Fiesling war?

Wer ist Negan Smith? Negan Smith trat zum ersten Mal in der 6. Staffel von The Walking Dead auf und hat direkt einen Eindruck hinterlassen. Dabei sorgte er für einen der traurigsten Tode in der Geschichte der Serie. Nichtsdestotrotz ist er ein beliebter Charakter.

Das liegt vor allem am Schauspieler Jeffrey Dean Morgan, der den arroganten und brutalen Anführer verkörpert. Neben seinem Baseballschläger Lucille ist eins seiner großen Merkmale, dass er sich immer über seine Opfer lustig macht. Und das hat er sogar vor der Apokalypse gemacht, wie ein Comic verrät.

Auch in der letzten Staffel ist Negan mit dabei:

Negan hat schon früher Leute gequält

2016 erschien der Spin-Off-Comic Here’s Negan. Das Spin-Off erzählt die Geschichte von Negan, bevor er Rick Grimes und seine Truppe getroffen hat. Im ersten Kapitel zum Comic erfahren wir auch, was Negan vor der Apokalypse gemacht hat. Er war ein Tischtennislehrer und arbeitete an einer Schule.

Doch ihn hätte wahrscheinlich niemand gern als Lehrer gehabt, denn im Comic sieht man, wie er nach dem Sieg gegen einen Jugendlichen anfängt, ihn zu beleidigen. Besonders unangenehm ist das, weil er es vor den Freunden des Jugendlichen tut. Als er gefragt wird, warum er das tut, sagt er, er wolle nur der coole Lehrer sein, es sei ein Witz.

Interessanterweise erfahren wir im Comic auch, dass Negan eine Frau hatte, die er aber auch nicht sonderlich gut behandelt hat. Im Comic wird gezeigt, wie er sie betrügt, aber ihr letztendlich trotzdem die Liebe gesteht. Doch nach einer tragischen Diagnose kommt es dazu, dass Negan seine zombifizierte Frau töten muss.

Was denkt Jeffrey Dean Morgan über die Vergangenheit von Negan? Als sich Jeffrey Dean Morgan für die Rolle vorbereitete, war der Prequel-Comic noch gar nicht entschieden, weshalb er sich eine andere Backstory ausgedacht hat, wie er in einem Interview mit The Hollywood Reporter verriet.

Er erklärt, wie er Negan eher als Autoverkäufer sieht. Da sei nicht viel dahinter. Er ist wie Rick jemand, der die Apokalypse bis dahin überlebt hat. Negan wurde zu einem ikonischen Charakter, der sogar in Tekken 7 als spielbarer Charakter dabei war. Wenn ihr von Zombies nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch in diese Liste: 7 Serien wie The Walking Dead