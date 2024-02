Jahrelang rätselten Fans, was die Einteilung in A und B in The Walking Dead bedeutet – Jetzt kennen wir die Antwort

Lange Zeit rätselten Fans von der Zombie- und Dramaserie „The Walking Dead“, was es mit den beiden Kategorien „A“ und „B“ auf sich hat, in die das CRM die Leute einteilt. Das Spin-off „The Ones Who Live“ lieferte nun die Antwort.

Lange Zeit war es ein großes Mysterium, was die beiden Buchstaben „A“ und „B“ in der Serie The Walking Dead bedeuteten.

So teilte etwa Jadis ihre Gefangenen in eine der beiden Kategorien ein und meldete Personen mit entsprechenden Buchstaben an das Civil Republic Military, kurz CRM.

So gehörten etwa Rick, Gabriel und Negan allesamt der Kategorie „A“ an. Als jedoch Jadis den verwundeten Rick im Helikopter in Sicherheit bringen wollte, nannte sie ihn dann einen „B“.

Mit neuen Erkenntnissen aus The World Beyond vermuteten viele, dass „A“s Leute sind, die Testpersonen werden, die von einem Zombie gebissen wurden oder kurz davor waren.

Das liegt zwar schon nahe an der Wahrheit dran, ist aber nicht ganz richtig. Denn jetzt lieferte uns das neue Spin-off The Ones Who Live die ganze Wahrheit hinter den beiden Buchstaben

Achtung: Es folgt ein kleiner Spoiler zur ersten Folge von The Walking Dead: The Ones Who Live.

Das bedeuten die Buchstaben A und B wirklich

Die Figur Okafor erklärt Rick in der ersten Episode von The Walking Dead: The Ones Who Live, was es nun wirklich mit dem Buchstabensystem des CRMs auf sich hat:

„Die ‘A’s haben eine Stärke. ‘A’s werden für das sterben, woran sie glauben. Die Menschen folgen den ‘A’s. Die Menschen, denen wir in der Welt begegnen, die wenigen, die wir zu uns holen, werden als ‘B’s eingestuft. Alltägliche Menschen, die nur versuchen, zu überleben. ‘B’s kommen rein. Die ‘A’s werden weggeschickt und getötet […].“

Damit bekommen die Personen ein A zugewiesen, die dem System des CRMs gefährlich werden und die Machtverhältnisse durcheinander bringen könnten. Wie wir dann bereits in The World Beyond erfahren haben, enden dann die getöteten „A“s als Testobjekte, um die Zombies besser zu erforschen.

„B“s hingegen stellen keine Bedrohung für das System im CRM dar und werden deshalb als Arbeitskräfte in die Gruppe aufgenommen.

Wo kann man The Ones Who Live sehen? Seit dem 26. Februar 2024 könnt ihr euch The Ones Who Live über Magenta TV anschauen. Bisher sind von den insgesamt sechs Folgen vier verfügbar.

Eine andere Fan-Theorie hielt sich lange in der Community. Jedoch wurde sie vor kurzem von Executive Producer und Showrunner Scott Gimple widerlegt:

