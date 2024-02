The Walking Dead: Jahrelang glaubten Fans hartnäckig an eine Theorie, jetzt widerlegt sie der Producer persönlich

Scott Gimple, ein Showrunner und Executive Producer von The Walking Dead sprach vor kurzem über eine gängige Fan-Theorie über Rick Grimes und erklärte sie als falsch.

Was ist das für eine Fan-Theorie? Die Theorie besagte, dass Rick Grimes, der anfängliche Protagonist von The Walking Dead, niemals aus seinem Koma erwacht und alles, was in der Serie passierte, nur ein Traum sei. Wie ein Showrunner aber neulich in einem Interview verriet, sei diese Theorie falsch.

„Das ist kein Spoiler“

Im Rahmen des kommenden Spin-offs von The Walking Dead: The Ones Who Live, das sich um Rick und Michonne drehen wird, sprach der Executive Producer und Showrunner Scott Gimple in einem exklusiven Interview am 10. Februar 2024 mit ComicBook.com. Dabei kam er auch auf die bekannte Alles-nur-ein-Traum-Fantheorie zu sprechen.

Wie er erklärte, versuche er sich zwar von solchen Theorien fernzuhalten, um nicht davon im Schaffungsprozess beeinflusst zu werden, mag sie generell aber ziemlich gerne.

Zu der Theorie, dass Rick das Ganze nur erträumt hat, findet er jedoch klare Worte und widerlegt die jahrelange Vermutung:

Wissen Sie was? Ich versuche, nicht zu viel von diesem Zeug zu lesen, weil ich nie versehentlich etwas davon übernehmen will, obwohl ich Fan-Theorien liebe. Aber ich mag Leute, die immer noch glauben, dass Rick immer noch in diesem Bett liegt und im Koma ist. Ich meine, das ist immer so, aber das ist wie in den Comics…Das ist kein Spoiler…. Er ist wach. Scott Gimple, Quelle: ComicBook.com

Wann erscheint The Ones Who Live? In den USA startet das neue Spin-off am 25. Februar 2024.

Fans von The Walking Dead in Deutschland können dann auch einen Tag später, am 26. Februar 2024, die Serie über Magenta TV schauen.

Insgesamt können sich dieses Jahr die Fans auf ganze 3 Spin-off zu The Walking Dead freuen, wie AMC in einer Jahresvorschau anteaserte: 2024 könnte das große Jahr für Fans von The Walking Dead werden: 3 Spin-offs angekündigt