2024 könnte das große Jahr für Fans von The Walking Dead werden: 3 Spin-offs angekündigt

Das Jahr 2024 könnte ein großes Jahr für „The Walking Dead“ werden. Das lässt zumindest jetzt ein Trailer von AMC vermuten, welcher die anstehenden Projekte für dieses Jahr ankündigt.

Was wurde angekündigt? Das US-amerikanische Medienunternehmen AMC Networks, hat auf seinem Instagram-Profil einen kurzen Trailer hochgeladen, der euch einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden Filme und Serien für das Jahr 2024 geben soll.

Sie versprechen, dass dies ein unvergessliches Jahr für AMC+ werden soll und zeigt Ausschnitte von „Monsieur Spade“, „Orphan Black: Echoes“, oder „Interview with a Vampire“.

Vor allem aber Fans von The Walking Dead sollten sich über diesen zusammenfassenden Trailer ziemlich freuen, denn ganze drei Spin-offs zu dem beliebten Franchise wurden damit für 2024 angekündigt:

Worauf können sich Fans von The Walking Dead 2024 freuen? Nach 11 ziemlich erfolgreichen Staffeln endete das Drama rund um eine Zombie-Apokalypse im Oktober 2022. Trotzdem lebt das Universum, welches für diese Serie geschaffen wurde, immer noch ein bisschen weiter.

Mit zum Beispiel erfolgreichen Spielen oder Comics können sich die Fans des Franchise immer noch mehr Zombie-Action bieten. Aber auch eine Reihe von Spin-off-Serien, die sich auf verschiedene Charaktere beziehen, gibt es bereits oder sie werden eben in diesem Jahr ihr Debüt feiern.

3 Spin-offs bringen 4 beliebte Charaktere zurück ins Franchise

Wie der Trailer jetzt eben ankündigt, erwarten uns 2024 drei Spin-offs:

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: Daryl Dixon – Staffel 2

The Walking Dead: The Book of Carol

Wobei letzteres selbst noch mal ein kleiner Nachfolger von Daryl Dixon ist. Ein Spin-off des Spin-offs also. Melissa McBride’s Charakter zählt zu den meist Geliebten der Originalserie. Es könnten sich also viele Fans genau auf dieses Spin-off freuen.

Die zweite Staffel von Dary Dixon soll sich qualitativ nicht von Staffel 1 unterscheiden. Auch das klingt vielversprechend, da die erste Staffel von Kritikern für seinen frischen Ansatz mehrfach gelobt wurde.

Interessant wird für Fans aber vermutlich auch The Ones Who Live, denn in diesem Spin-off werdet ihr einige wiederkehrende Charaktere aus der Originalserie sehen. Rick Grimes und Michonne finden in diesem Spin-off ihren Weg zurück in das Franchise. Vor allem Rick zählte lange zum Kern der Serie. Diesen Charakter für ein Spin-off zurückkehren zu lassen, könnte also viel bedeuten.

The Walking Dead: The Ones Who Live soll auch schon am 25. Februar 2024 starten.

Und auch, wenn die gezeigten Bilder im Trailer nicht sonderlich viele neue Informationen beinhaltet, zeigen sie doch, dass das Zombie-Franchise in diesem Jahr ziemlich präsent sein wird.

