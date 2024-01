So könnt ihr das Spin-off zu Game of Thrones jetzt kostenlos auf Deutsch schauen

„House of the Dragon“, das Spin-off der Hit-Serie „Game of Thrones“, könnt ihr euch aktuell völlig kostenlos und mit deutscher Synchro anschauen. Wo und wie das gerade geht, erklären wir euch hier.

Worum geht es in House of the Dragon? Die Geschichte dreht sich rund um das Haus Targaryen und spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der ersten Staffel von Game of Thrones.

Die mächtige Familie herrscht mit seinen gewaltigen Drachen über Westeros. Jedoch bricht ein Machtkampf voller Intrigen rund um die Thronfolge aus. Dieser entwickelt sich zu einem großen Krieg, dem Tanz der Drachen, und läutet das Ende der Targaryen-Regentschaft ein.

Hier seht ihr einen Trailer zu House of the Dragon:

So schaut ihr euch House of the Dragon kostenlos an

Wo kann ich House of Dragon schauen? Bisher konntet ihr House of the Dragon in Deutschland nur über Sky bzw. WOW ansehen.

Doch ab dem 8. Januar 2024 läuft das Targaryen-Spin-off erstmals im Free-TV auf ProSieben. Jeden Montag erscheint um 20:15 Uhr eine neue Doppelfolge.

Auch auf dem dazugehörigen Streamingdienst Joyn werden die Episoden der Hit-Serie veröffentlicht und bereits 8 Tage vor der Ausstrahlung zur Verfügung gestellt – völlig kostenlos. Ihr müsst euch nur mit eurer E-Mail-Adresse bei der Streamplattform registrieren, um auf die Inhalte zugreifen zu können.

Seit dem 1. Januar 2024 könnt ihr euch die ersten beiden Folgen schon über die Streamingplattform anschauen. Über diesen Link gelangt ihr direkt zu House of the Dragon auf Joyn.

Im Sommer dieses Jahres wird House of the Dragon mit einer 2. Staffel fortgesetzt. Wann und wie es in der Prequel-Serie zu Game of Thrones weitergeht, könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen.

Wie viele Folgen hat House of the Dragon? Insgesamt 10 Folgen umfasst die 1. Staffel des Spin-offs zu Game of Thrones. Diese laufen zwischen dem 8. Januar bis zum 22. Januar 2024 auf ProSieben.

Wie lange die einzelnen Folgen auf der Streamingplattform Joyn verfügbar bleiben, ist jedoch nicht angegeben. Wenn ihr Fans von epischen Fantasy-Serien wie Game of Thrones seid, dann schaut auch in dieser Liste vorbei: 11 Serien wie Game of Thrones