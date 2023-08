The Walking Dead: Eines der besten Story-Games auf Steam gibt’s gerade für 2 Euro

Auf Steam bekommt ihr gerade das Spiel „The Walking Dead“ von Telltale Games im Sonderangebot. Ihr spart euch 90 % und zahlt damit 1,50 € für das Horror-Game.

The Walking Dead von Telltale Games spielt im bekannten Zombieuniversum von Robert Kirkman, das man sowohl aus den Comics als auch der bekannten AMC Serie kennt.

Während Zombies die Gegend unsicher machen, kämpfen die Menschen um ihr Überleben. Um an wertvolle Ressourcen zu kommen, sind einige Leute bereit, über Leichen zu gehen und offenbaren ihre dunkelsten Seiten.

Das Spiel The Walking Dead ist eine Art interaktiver Film, bei dem ihr die richtigen Dialogoptionen auswählen und in Quick-Time-Events schnell reagieren müsst, um einen positiven Ausgang der Geschichte herbeizuführen.

Auch die Definitive Series von The Walking Dead ist gerade reduziert:

Ihr müsst harte Entscheidungen treffen, die weitreichende Folgen haben

In dem Telltale-Spiel zu The Walking Dead erlebt ihr als Lee Everett, einem verurteilten Verbrecher, die Zombieapokalypse am eigenen Leib. Ihr kümmert euch um das Waisenmädchen Clementine und müsst die richtigen Entscheidungen treffen, damit ihr beide am Leben bleibt. Manchmal stehen euch nur wenige Sekunden zur Verfügung, um schnell in Situationen zu reagieren.

Dabei beeinflussen eure Taten den Fortgang der weiteren Geschichte. Wenn ihr mehrere Teile von The Walking Dead spielt, können sich die Konsequenzen auch erst viel später zeigen, wenn ihr schon gar nicht mehr daran denkt, was ihr im ersten Teil gemacht habt.

Dabei enthält das Spiel, ähnlich wie die Serie, sehr emotionale Momente, die sowohl schockieren, als auch berühren können.

Das Spiel schaffte es aufgrund seiner packenden Story bei uns in die Liste der 10 besten Endzeit-Spiele 2023 für Playstation, PC und XBox.

Wie viel kostet The Walking Dead? Ihr bekommt auf Steam im Rahmen der Aktion „Festival der Visual Novels“ das Horror-Adventure-Spiel momentan für 1,50 €.

Damit spart ihr euch 90 % im Gegensatz zum normalen Kaufpreis von 14,99 €. Das Angebot endet am 14. August 2023.

Wie wird das Spiel bewertet? Auf Steam schneidet The Walking Dead äußerst positiv bei den Spielern ab. Von den insgesamt 38.179 Wertungen fallen ganze 97 % positiv aus (Stand: 10. August 2023).

Auch die The Telltale Definitive Series, die alle vier Staffeln, 400 Days und The Walking Dead: Michonne enthält, bekommt ihr gerade günstiger auf Steam.

Hier zahlt ihr statt 49,99 € aktuell 16,99 €. Damit spart ihr während der Aktion 66 % des eigentlichen Kaufpreises. Auch dieses Angebot endet am 14. August 2023.

Mehr zur Zombie-Serie findet ihr hier:

Shane war in „The Walking Dead“ ein skrupelloser Schurke, doch der Schauspieler weinte beim Abschied: „Sie waren meine Familie“