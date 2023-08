Shane war in „The Walking Dead“ ein skrupelloser Schurke, doch der Schauspieler weinte beim Abschied: „Sie waren meine Familie“

Jon Bernthal spielte in der Zombie-Serie „The Walking Dead“ den gerissenen Antagonisten Shane Walsh. Als der Schauspieler jedoch das Projekt wegen seines Serientodes verlassen musste, weinte er.

Jon Bernthal spielte in den ersten beiden Staffeln von The Walking Dead die Figur Shane Walsh. Er ist zu Beginn ein Verbündeter von Rick, entwickelt sich dann aber zu einem eiskalten Antagonisten, der sich gegen den Anführer der Gruppe wendet. Am Ende wird ihm das zum Verhängnis und Shane wird von Rick ermordet.

Wie der Schauspieler am 19. Oktober 2022 gegenüber Team Coco erzählte, fiel ihm der Ausstieg aus der Serie ziemlich schwer. Obwohl er als Antagonist in The Walking Dead auftrat, waren ihm die anderen Castmitglieder ans Herz gewachsen.

Hier seht ihr einen Trailer zur 11. und letzten Staffel von The Walking Dead:

„Ich habe deutlich verstanden, dass ich nicht mehr Teil davon bin“

Der Host Conan O`Brien sprach den Schauspieler auf seinen Serientod in The Walking Dead an und redete über das Potenzial, dass sich einem bietet, wenn man nicht jahrelang bei ein und derselben Serie verpflichtet sei.

Jon Bernthal stimmte ihm zu, erzählte aber auch, dass er damals sehr traurig über seinen Ausstieg der bekannten Zombie-Serie war. Kaum hatte er es geschafft eine Rolle zu ergattern in einer Serie, die langsam Fahrt aufnahm, wurde er wieder aus dem Projekt verabschiedet. So empfand er das Ende von Shane.

Jedoch ging der Schauspieler nach seinem Serientod noch einmal zurück ans Set, um seinen Truck zu holen und sich von seinen Castmitgliedern zu verabschieden. Währenddessen drehten die anderen die erste Episode, in der Shane nun nicht mehr vorkam.

Hier könnt ihr das YouTube-Video sehen, in dem Jon Bernthal über seinen Abschied von The Walking Dead spricht:

„Ich wollte gehen und mich von allen verabschieden. Anstatt mich zu verabschieden, saß ich einfach auf diesem Felsen im Wald und sah mir diese wunderschöne Symphonie [der Szene] an.“

Der Schauspieler schwärmte dann von all den verschiedenen Personen und Elementen der Szene, die er an dem Tag sah. Dabei wurde Jon Bernthal jedoch auch bewusst, dass er nun endgültig raus sei aus dem Projekt:

Und diese Leute, sie waren meine Familie. Und ich sah sie alle gemeinsam arbeiten. Ich habe deutlich verstanden, dass ich nicht mehr Teil davon bin. Sie machen nun ihr Ding. Und ich saß da und weinte und tat mir selbst leid, und ich wusste, dass es vorbei war. Jon Bernthal via YouTube

Wenn der Schauspieler jetzt auf The Walking Dead zurückblickt, empfindet er nur vollste Dankbarkeit, für die Möglichkeit, einen solchen Charakter gespielt zu haben. Auch seine Castmitglieder seien nicht mehr nur Arbeitskollegen, sondern „lebenslange Freunde“ geworden, die ihm viel gelehrt hätten.

In seiner Rolle als Punisher kehrt Jon Bernthal wieder ins Marvel-Universum zurück. Mehr dazu könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen.

Auch karrieretechnisch sei die Serie und sein Ausstieg dort „das Beste“ gewesen, das Jon Bernthal hätte passieren können.

Nach The Walking Dead erhielt er 2016 etwa mit Frank Castle aka The Punisher eine große Rolle im Marvel-Universum. Im Jahr 2017 startete dann mit Marvel’s The Punisher sogar eine Serie, mit seiner Figur im Mittelpunkt.

Während The Walking Dead das Beste war, was Jon Bernthal hätte passieren können, hat ein anderer Hollywood-Schauspieler eine schlechte Projekt-Wahl getroffen:

