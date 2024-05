Peter Jackson fragte Thorin, ob er Geld braucht, als er sein Schwert aus „Herr der Ringe“ zum Verkauf sah

Das Schwert von Thorin wurde gestohlen, doch der Hobbit-Star Richard Armitage bemerkte es erst, als Peter Jackson ihn darauf hinwies. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Um wen und was geht es? Richard Armitage, bekannt für seine Rolle als Thorin Eichenschild in der Hobbit -Trilogie, enthüllte kürzlich eine überraschende Story. Sein ikonisches Schwert Orcrist , das er am Ende des Drehs als Geschenk erhielt, wurde ihm gestohlen. Diese Entdeckung macht er aber erst, als Regisseur Peter Jackson das Schwert online zum Verkauf sah und er Armitage darauf hinwies.

Peter Jackson entdeckt das Schwert zum Verkauf: Bist du knapp bei Kasse?

In einem Interview mit Total Film erzählte Armitage von diesem Erlebnis. Als er nach seinem bedeutendsten Andenken vom Set gefragt wurde, sagte er: „Orcrist, das Schwert aus ‚Der Hobbit. Ich hätte niemals erwartet, das Originalschwert vom Dreh geschenkt zu bekommen.“

Das Schwert, ein prächtiges Elbenklingenschwert, das in der Geschichte von Gondolin stammt und im Besitz von Thorin war, hat eine große Bedeutung sowohl in der Filmwelt als auch wohl für Armitage persönlich. Orcrist ist auch bekannt als Ork-Spalter und Beißer.

Hat er das Schwert zurückbekommen? Der Schock kam, als Peter Jackson ihn eines Tages zur Seite nahm und scherzhaft fragte, ob er Geldprobleme habe. Bist du knapp bei Kasse? . Armitage war verwirrt, bis Jackson erklärte, dass Orcrist online zum Verkauf angeboten wurde. Eigentlich habe Armitage das Schwert sicher verwahrt. Doch es wurde gestohlen und zum Verkauf angeboten. Er musste die Polizei einschalten, um das Schwert zurückzubekommen. Glücklicherweise bekam er es zurück.

Was macht der Schauspieler jetzt? Viele Jahre sind seit dem Ende der „Hobbit“-Trilogie vergangen. Die Erzählung von Armitages gestohlenem Schwert ist nicht nur eine kuriose Anekdote, sondern auch ein Zeichen für die anhaltende Faszination und den emotionalen Wert, den diese Filme und ihre Requisiten für manche Schauspieler haben.

Richard Armitages nächste große Rolle ist in „The Boy in the Woods", einem historischen Drama über einen Jungen, der während des Zweiten Weltkriegs in den Wäldern Polens ums Überleben kämpft.