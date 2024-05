Herr der Ringe: Das MMORPG von Amazon ist nur der Anfang, mehr Spiele und Filme sollen folgen

Fans von „Herr der Ringe“ erwarten spannende Zeiten. Nicht nur stehen uns einige neue Filme und Serien, sondern auch Spiele ins Haus. Der Chef von Embracer Freemode, dem Rechteinhaber, erzählt von seinen großen Plänen für die Marke.

Wie steht es um die Mittelerde-Lizenz? Aktuell gibt es einige neue Projekte, die im Universum von „Der Herr der Ringe“ spielen. Die Rede ist vor allem von Spielen, Filmen und Serien.

Die Rechte an der Lizenz hält Embracer Freemode, Eigentümer von Middle-earth-Enterprises. Das Unternehmen besitzt allerdings nicht die Rechte an den Büchern, die liegen weiterhin bei den Erben des Autors J.R.R. Tolkien.

Der Chef von Embracer Freemode, Lee Guinchard, hat in einem Interview mit venturebeat.com über seine großen Ambitionen gesprochen und verraten, dass das kommende MMORPG von Amazon nur der Anfang einer regelrechten Tolkien-Offensive sein wird.

Hier seht ihr den Trailer zu einem der kommenden Spiele, Tales of the Shire:

Tales of the Shire: Der deutsche Gameplay-Trailer zur Lebenssimulation im Auenland Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Ein Multiplattform-Franchise soll entstehen

Was sagt Lee Guinchard? Dem CEO ist es wichtig zu betonen, was für ein großer Fan von „Herr der Ringe“ er ist. Tolkiens Welt bedeute ihm viel und es wäre sein Bestreben, es noch viele Jahre lang lebendig zu halten.

Dazu möchte er ein „Multiplattform-Franchise“ erschaffen, das anhand verschiedener Medien tiefer in Tolkiens Kosmos eintaucht. Zum einen wären das Spiele wie das kommende MMORPG, das aktuell bei Amazon in Entwicklung ist.

Innerhalb der Embracer Group hätte es kein Team gegeben, dass Erfahrungen mit MMORPGs hatte, deswegen engagierte man Amazon Studios dafür, die mit New World bereits in diesem Bereich tätig sind.

Das MMORPG wird unabhängig von der Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“ entwickelt, von der Guinchard sagt, er hätte sich etwas anderes darunter vorgestellt, insgesamt habe ihm die Serie aber gefallen.

Es gäbe aber noch weitere Entwickler, die sich laut Guinchard für die Mittelerde-Lizenz interessieren. Darunter sind Studios wie Crystal Dynamics (Tomb Raider), Eidos Montreal (Deus Ex), und auch Warhorse, das aktuell an Kingdom Come: Deliverance 2 arbeitet.

Einige kleinere Spiele wie das Cozy-Game Tales of the Shire sind bereits auf dem Weg, wurden aber, ähnlich wie das berüchtigte Gollum-Spiel, schon vor der Übernahme durch Embracer in Auftrag gegeben.

Insgesamt gibt sich Guinchard also ambitioniert, sagt aber auch:

Es wird nicht alles klappen. Wir wissen das. Aber wir schaffen wirklich ein Ökosystem und ein agiles Unternehmen, das Schöpfer dazu einlädt, Dinge in dieser Welt zu erschaffen. Das ist der Plan. Lee Guinchard via venturebeat.com

Welche Filme soll es geben? Neben der kommenden 2. Staffel der Amazon-Serie erwarten uns auch neue Filme im „Herr der Ringe“-Universum. Erst vor wenigen Tagen wurde „Die Jagd nach Gollum“ angekündigt, der vor „Die Gefährten“ spielen soll. Der Film hat schon bei der Ankündigung für Aufregung gesorgt, weil es bereits einen Fan-Film mit demselben Titel gibt.

Außerdem soll im Dezember der Animationsfilm „The War of the Rohirrim“ in die Kinos kommen. Fans der Marke können sich also auf einige interessante Projekte freuen. Inwiefern das geplante, zusammenhängende Universum über mehrere Medien hinweg funktioniert, bleibt abzuwarten. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus freut sich auf jeden Fall schon mal auf das Hobbit-Spiel Tales of the Shire – hier könnt ihr nachlesen, warum.