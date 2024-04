Ein neues „Herr der Ringe“-Spiel lässt euch als Hobbits spielen und könnte wie Stardew Valley werden

Spiele im Universum von „Der Herr der Ringe“ gibt es so einige. Bald wird ein weiteres dazukommen. Doch in Tales of the Shire werdet ihr keine Abenteuer erleben, sondern aller Voraussicht nach ein geruhsames Leben führen.

Was ist das für ein Spiel? Tales of the Shire ist ein neues Spiel aus dem Universum von „Der Herr der Ringe“. Entwickelt wird es von Weta Workshop selbst, der Kreativschmiede hinter der Mittelerde-Lizenz. Das Studio war maßgeblich an Peter Jacksons Verfilmung beteiligt.

Als Publisher von Tales of the Shire fungiert dabei Private Division. Dieser Publisher hat unter anderem The Outer Worlds oder Hades veröffentlicht, und kümmert sich auch um das kommende No Rest for the Wicked.

Tales of the Shire wurde im Herbst 2023 angekündigt und wird voraussichtlich dieses Jahr erscheinen. Wer sich allerdings actionreiche Abenteuer in Mittelerde erhofft, wird vermutlich enttäuscht werden. Wie es aussieht, schlägt das neue Spiel in eine deutlich gemütlichere Kerbe.

Erster Trailer zum gemütlichen Hobbit-Spiel „Tales of the Shire"

Das geruhsame Leben als Hobbit

Worum geht es in dem Spiel? Bislang gibt es nur einen Teaser-Trailer, den ihr oben sehen könnt. Darin zeichnet eine Frau in ein Buch und wird dann aus ihrem Haus nach draußen gerufen.

Der Ästhetik nach handelt es sich um eine Hobbit-Höhle, und bei der Frau um eine Hobbit-Dame. Allen Anschein nach werden wir als Spieler in die Haut eines Auenland-Bewohners schlüpfen.

Private Division beschreibt das Spiel bislang nur mit den folgenden Worten (via Publisher-Website): „Dein gemütliches Hobbit-Leben erwartet dich in Tales of the Shire. Das herzerwärmende ‚Der Herr der Ringe‘-Spiel erscheint 2024 für Konsole und PC“.

Die Stichwörter „gemütlich“ und „herzerwärmend“ legen nahe, dass Schwert, Schild und Zauberstab dieses Mal zu Hause bleiben. Ja dass sogar die Hobbits selbst zu Hause bleiben, anstatt sich in ein gefährliches Abenteuer zu stürzen.

Tales of the Shire könnte also ein richtiges Cozy-Game werden und an Genre-Platzhirsche wie Stardew Valley oder Animal Crossing erinnern. Ein Spiel, in dem wir dem Alltag eines Hobbits mit all seinen Vorzügen frönen. Viel Essen und das ein oder andere Pfeifenkraut inklusive.

Das Cozy-Game Palia geht aktuell in eine ähnliche Richtung, hat aber auch mit Problemen zu kämpfen.

Was denken die Spieler? Unter dem Trailer auf YouTube haben viele Spieler die Hoffnung, dass das Franchise im Videospielbereich endlich wieder zu alter Größe zurückfinden könnte. Herr der Ringe hat einige Klassiker wie „Schlacht um Mittelerde“ hervorgebracht, sorgte im letzten Jahr mit „Gollum“ aber auch für einen der größten Flops.

@LimocinSinFe schreibt auf YouTube: „Bitte sei nicht schlecht! Es wäre ein großartiges Farming-Spiel mit Erkunden der Umgebung in 3D und schöner Grafik, das uns wie Hobbits fühlen lassen würde.“

@AaronHooley vertraut dem Entwicklerstudio: „Jeder, der sich die DVD-Extras von Herr der Ringe angeschaut hat, weiß, dass Weta Workshop keine halben Sachen macht!“

@dingusrevoler meint: „Ich sage, das wird ein Animal Crossing mit Hobbits.“

„Wird das besser sein als Gollum?“, fragt sich @vndragonslayer1.

Erst wenn die Entwickler mehr von ihrem Spiel zeigen, wissen wir Genaueres. Die Spieler hoffen derzeit bloß, dass die Lizenz auch als Videospiel wieder aufblüht und keine weiteren Gurken produziert. Letzteres soll den Hobbits aus Tales of the Shire überlassen werden. Auch bei Herr der Ringe Online gibt es 2024 einige Neuigkeiten.