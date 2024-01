Das MMORPG zu Herr der Ringe stellt seine Roadmap für 2024 vor – Kündigt neue Erweiterung und Grafik-Update an

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Das Entwicklerteam will die Spieler, die das MMORPG täglich spielen, auch in den kommenden Jahren mit neuen Inhalten versorgen. Es sind rund 100.000 Spieler: Firma hinter MMORPGs wie Herr der Ringe Online und DC Universe verrät seine Spielerzahlen – Ein Titel fiel deutlich ab

Doch Standing Storm Games habe nur die zentralen Elemente der Roadmap aus 2023 umsetzen können. Die Ambitionen seien in einigen Bereichen zu groß gewesen. Deshalb haben die Entwickler wohl beschlossen, in 2024 etwas weniger Inhalte zu planen. Somit wird sichergestellt, dass alle Inhalte veröffentlicht werden, die das Team ankündigt.

Wieso gibt es nicht so viele neue Inhalte wie in 2023? Das Entwicklerteam erklärt, dass es das neue Jahr mit Respekt und Bescheidenheit begrüßen wolle. Im Jahr 2023 habe das Team hohe Ziele gehabt, um das MMORPG noch lange am Leben zu halten.

Executive Producer Rob Ciccolini hatte eigentlich angedeutet, dass die neuen 64-Bit-Server in diesem Jahr erscheinen sollen . Auf den neuen Servern sollen Spieler von etwas „gejagt“ werden. Außerdem habe das Team erwägt, regionale legendäre Server für Spieler in Europa zu eröffnen.

Welche Inhalte kommen in 2024? Das Jahr hält wieder einige spannende Inhalte für Der Herr der Ringe Online bereit. Auf der offiziellen Seite stellt das Team vor, worauf sich Spieler in Abschnitten von jeweils 3 Monaten freuen können:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to