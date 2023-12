MMORPG Herr der Ringe: Entwickler verraten beeindruckende Pläne für 2024, darunter neue legendäre Server

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Einer der wahrscheinlichen Höhepunkte der Pläne für 2024 betrifft die nächsten legendären Server. Ciccolini deutet an, dass eine neue Mechanik eingeführt werde, bei der etwas die Spieler jage. Zusätzlich prüfe das Team die Möglichkeit der Eröffnung regionaler legendärer Server, speziell für die Spieler in Europa.

Ciccolini gab bekannt, dass die Spieler ihre Abenteuer in der Küstenregion Umbar der Erweiterung Corsairs of Umbar fortsetzen werden und sie ihren Fokus darauf legen werden. Die verbleibenden Gebiete auf der Karte sollen noch gestaltet werden.

Der Executive Producer Rob Ciccolini hat in einem Interview mit dem YouTuber Bludborn einige Details zu den Plänen verraten, die das Entwicklerteam für das nächste Jahr durchsetzen möchte. Bisher wurde zwar noch nicht die offizielle Roadmap 2024 enthüllt, aber Ciccolini hat in dem Interview einen umfassenden Einblick in die Zukunft des Spiels gegeben.

