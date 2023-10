Steam: Herr der Ringe und King Kong kämpfen um den Titel „Schlechtestes Spiel des Jahres 2023“

Ein Kandidat für das schlechteste Spiel 2023 stammt aus Hamburg: The Lord of the Rings – Gollum kassierte zum Release im Mai furchtbare Reviews auf Steam und Metacritic. Aber ein neues Spiel zu King Kong macht ihm jetzt Konkurrenz: Skull Island: Rise of Kong. Das wollen wahre Hater von Gollum nicht auf sich sitzen lassen.

Wo steht Gollum? Das Adventure aus Hamburg sollte im Mai 2023 ein AAA-Spiel aus Deutschland werden, wurde aber ein kompletter Fehlschlag und beendete die Entwickler-Tätigkeit des hochgelobten Studios Daedalic, die sich jahrelang mit tollen Adventures einen guten Namen in Deutschland aufgebaut hatten.

Ein Insiderbericht führte auf, wie das misslungene Spiel zustande kommen konnte. Trauriger Tiefpunkt: Ein Entschuldigungsschreiben an die Fans, bei dem der Titel des Spiels falsch geschrieben war, soll vom Publisher mithilfe der KI ChatGPT erstellt worden sein. Die Entwickler wussten gar nichts davon:

Auf Steam steht Gollum aktuell bei 35 % positiven Reviews.

Bei Metacritic hat es auf dem PC einen desaströsen User-Score von 1.2/10 Punkten.

Für das Spiel wollte man zum Release 50 €.

Wo steht das furchtbare Spiel zu King Kong?

Das neue Spiel „Skull Island. Rise of King“ kam am 17. Oktober auf Steam und scheint nun ähnlich furchtbar zu laufen. Als besonders dreist empfinden es viele, dass für das Spiel 40 € aufgerufen werden.

Auf Steam hat „ Skull Island“ 36 % positive Reviews – wobei die meisten wohl ironisch verfasst wurden.

Skull Island“ 36 % positive Reviews – wobei die meisten wohl ironisch verfasst wurden. Doch auf Metacritic erreicht das Spiel mittlerweile 3.6/10 Reviews statt den bisherigen 1.2/10 Punkten. Also gar nicht mehr so schlecht.

Wie läuft das Duell? Wie die Seite Dexerto vermutet, rührt der verhältnismäßig positive Wert des King Kong Spiels auf Metacritic daher, dass Nutzer wohl sicherstellen wollen, dass Gollum das schlechteste Spiel 2023 bleibt.

Einige Reviews sind hier sarkastisch verfasst:

So trägt ein 10/10-Punkte Review den Kommentar: „Ich werde nun für immer und ewig den riesigen Affen zu spielen. Es ist das tollste Affen-Spiel aller Zeiten.“

Ein anderer schreibt: „Das ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Ich wünschte, Elden Ring wäre so gut.“

Spaßvögel geben auch furchtbaren Spielen noch positive Reviews

Gab es solche Reviews auch bei Gollum? Ja, auch Gollum hatte auf Steam einige positive Reviews, die eindeutig sarkastisch waren.

So hat ein Nutzer auf Steam Gollum wohl in Rollenprosa als Gollum bewertet:

„Garstiger, fetter Entwickler hätte Spiel länger reifen lassen sollen, dann wären es frisch und zappelig und nicht so garstig. So ist es nicht mehr wie 15 Taler wert. Gollum Gollum!“

Ein anderer Spieler lobte das „immersive Story-Telling“ und eine Frame-Rate, die manchmal sogar höher als 9 FPS komme. Er fragt: Was könne ein Gollum-Gamer mehr verlangen?

Offenbar ist kein Spiel so schlecht, dass man nicht doch noch was Gutes an ihm findet. Wenn’s auch nur dazu dient, ein anderes Spiel noch schlechter dastehen zu lassen.

Schlechte Spiele haben ihren ganz eigenen Reiz:

