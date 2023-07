Riesiger Flop führt dazu, dass ein deutsches Spielstudio keine eigenen Spiele mehr machen wird

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was ist passiert? Anstatt ein riesiger Erfolg zu sein, enttäuschte das Spiel aber und hatte einen katastrophalen Start . Sowohl auf technischer als auch spielerischer Sicht überzeugte das Spiel nicht. Ein harter Release, wenn man bedenkt, wie groß die Lizenz ist. Es war so schlimm, dass sich Daedelic sogar entschuldigte:

Insert

You are going to send email to