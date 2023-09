Das starke MMORPG zu Herr der Ringe bekommt eine neue Klasse, die man so nicht kennt

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Der rote Baum ist für Solo-Spieler geeignet, die anderen beiden sind klar zum Spiel in der Gruppe gedacht. Die Entwickler sagen auch: Der Charakter sei eher für „erfahrene Spieler“ geeignet, die in der Gruppe unterwegs sind.

Mehr zum Mariner und Gameplay gibt es in einem einstündigen Video der Entwickler (via youtube ).

So soll er sich spielen : Die Grundidee des Mariners ist eine Art „Fechter“: Ein Pirat, wie man ihn aus Mantel- und Degen-Filmen kennt. Er hat eine Leiste, die sich je nach Fähigkeiten entweder nach links oder rechts verschiebt: Defensive oder offensive Fähigkeiten bewegen die Leiste in die eine oder andere Richtung.

Das MMORPG Herr der Ringe Online bekommt 16 Jahre nach seinem Release eine neue Klasse, die man so nicht in MMORPGs kennt. Der „Mariner“ ist inspiriert von der Figur „Eärendil“, einem legendären Halbelf aus dem Silmarillion. Er wirkt wie ein Mix aus Barde und Schurke und bringt interessante neue Mechaniken ins Onlinerollenspiel.

