Die aktuelle Überraschung in One Piece hat sich schon vor einem Jahr abgezeichnet

In One Piece wurde gerade eines der größten Mysterien rund um die Welt enthüllt, in der Ruffy und seine Crew leben. Doch durch ein Versehen des Mangakas wussten wir bereits vor einem Jahr, dass es zu dieser Enthüllung kommen könnte.

Achtung, Spoiler: Wir gehen hier auf die Ereignisse aus Kapitel 1113 des One-Piece-Mangas ein.

Was für ein Versehen ist dem Mangaka passiert? Eiichiro Oda hat für die finale Version des 1085. Manga-Kapitels eine Zeichnung ändern müssen. In einer frühen Version des Werks zitiert König Kobra nämlich seine Vorfahrin, die um eines der größten Geheimnisse der Welt wusste.

Bevor die finale Version des Kapitels erstellt wurde, sagte König Kobra: „Hisst die Flagge des Anbruchs in einer sinkenden Welt“.

In der aktuellen Version heißt es: „Hisst die Flagge, die den Anbruch der Welt ankündigt“.

Der Satz hat sich geändert, weil Oda eine Sprechblase vor eine andere schob. Dadurch wurde der Teil des Satzes überdeckt, der mit der sinkenden Welt zu tun hat. X-User pewpiece zeigt in einem Tweet, wie sich die Sprechblase verschoben hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In der englischen Version fehlt der Teil komplett. Die „sinkende Welt“ war Oda am Ende wohl doch zu viel des Guten, weshalb er den Satz in der finalen Version änderte. Dadurch hatte er nämlich schon vor rund einem Jahr angedeutet, was Leser des Mangas erst jetzt erfahren haben.

Der Spoiler war allerdings nur in der japanischen Version zu lesen. Deshalb waren vor allem die Leser in Japan gewarnt davor, was im aktuellen Kapitel passiert.

Die Ereignisse auf Egghead Island überschlagen sich momentan:

Die Welt von One Piece geht unter

Wieso sinkt die Welt? Dr. Vegapunk teilt im aktuellen Kapitel eine mysteriöse Botschaft mit allen Bewohnern der Meere. Er verrät, dass die Welt im Ozean versinken wird. Weitere Informationen dazu wird es wohl erst im kommenden Kapitel geben.

Der Meeresspiegel steigt in One Piece schon seit Jahren an. Die Menschen in Water 7 wussten bereits vor zwei Jahren, dass die Aqua Laguna, eine riesige Tsunamiwelle, mit jedem Jahr gefährlicher und größer wird. Deshalb tüftelte der Bürgermeister an einer Lösung, die Stadt zum Schwimmen zu bringen.

Der Grund dafür könnte unter anderem mit Imu zusammenhängen. Sie ist eine mysteriöse Person, deren Identität bislang nicht enthüllt wurde. Doch sie besitzt die Macht, ganze Inseln auszulöschen. Bei der Entstehung bilden sich riesige Löcher im Meer, die dafür sorgen, dass der Meeresspiegel ansteigt.

Wie genau die Ereignisse zusammenhängen und was für eine Lösung es dafür gibt, bleibt offen. Das 1104. Kapitel erscheint erst am 12. Mai 2024 und es ist nicht klar, ob Dr. Vegapunk auf alle möglichen Fragen eingeht, die sich mit dem Problem ergeben.

Es gibt weitere Dinge im Manga, durch die wir hätten wissen können, was auf die Welt von One Piece zukommt: One Piece wird wohl eines der größten Mysterien zur Welt enthüllen, auf das Fans schon lange gewartet haben