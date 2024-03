„Gimli“ glaubte nicht an den Erfolg von Der Herr der Ringe, plante schon seinen Ausstieg

Rhys-Davies erzählt das mit einem so mürrischen Unterton, dass ein Fan in den Kommentaren des YouTube-Videos schreibt, er wäre der perfekte wütende Zwerg. Es sei außerdem lustig, dass ein 1,85 m großer Mann für die Rolle eines Zwerges ausgesucht wurde.

Wieso hat er so rumgewütet? Eigentlich wollteRhys-Davies eine ganz andere Rolle spielen. Er habe sich erhofft, die Rolle von Denethor übernehmen zu können. Doch die Rolle wurde an John Noble vergeben, Rhys-Davies wurde die Rolle von Gimli angeboten.

Das humorvolle Interview könnt ihr euch im folgenden YouTube-Video von Inside Of You Clips ansehen:

Wieso glaubte er nicht an den Erfolg? Laut Rhys-Davies hätte Regisseur Peter Jackson keine Ahnung davon gehabt, was es bedeutet, einen großen Film zu drehen. Er selbst konnte zu dem Zeitpunkt rund 30 Jahre Schauspielerfahrung vorweisen und nannte Shogun als positives Beispiel, wie eine gute Serie aussehen könnte.

Der Schauspieler John Rhys-Davies übernahm in der Trilogie zu Der Herr der Ringe die Rolle des Zwerges Gimli. Mit seiner mürrischen Laune sorgte er für lustige Sprüche. Vor allem seine Rivalität mit Legolas dürfte vielen Fans im Gedächtnis geblieben sein. In einem Podcast macht er seiner Rolle alle Ehre und wütet, dass er eigentlich gar keinen Bock auf Der Herr der Ringe hatte. Er glaubte schon gar nicht an den Erfolg der Trilogie.

