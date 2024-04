Twitch: Papaplatte macht mit nur einem einzigen Satz über „Herr der Ringe“ 2 der größten deutschen Streamer sprachlos

Kevin Papaplatte Teller ist einer der größten deutschen Streamer auf Twitch. Mit drei weiteren großen Streamern hat er sich einer Win-Challenge gestellt, dabei kam raus, dass er gar kein Fan von Herr der Ringe ist.

Das ist die Situation: Vier der bekanntesten deutschen Twitch-Streamer haben sich über das Wochenende einer Win-Challenge gestellt, jeweils für 12 Stunden am Samstag und Sonntag. Dabei stellten sie sich verschiedenen Herausforderungen in Spielen wie Fortnite, League of Legends und Rainbow Six: Siege.

Eine der Herausforderungen in LoL bestand darin, ein Spiel im Ultimate Bravery -Modus in der Kluft der Beschwörer zu gewinnen, wo Spieler ihre Champions und deren Build dem Zufall überlassen. Ultimate-Bravery spielt man eigentlich im Ranked, weshalb die vier Streamer es im Stream Bronze-Bravery nennen. Für diese LoL-Challenge brauchten sie insgesamt über 5 Stunden.

Mit dabei waren:

Dhalucard

NoWay4uSir

Papaplatte

und HandOfBlood

Während der Win-Challenge tauschten sich die vier Streamer über den Film Herr der Ringe aus. Papaplatte äußerte seine Meinung, dass der Film nicht sein Fall sei, genauer gesagt: Es ist einfach nicht gemacht für mich Bro .

Die Meinung von ihm machte NoWay und HandOfBlood fassungslos. Dhalucard hingegen ist auf der Seite von Papaplatte, was die Trilogie angeht.

Es ist einfach nicht gemacht für mich Bro

Was genau wurde gesagt? Papaplatte betont noch, dass er anerkenne, warum Leute die Film-Reihe feiern, aber es für ihn eben nicht gemacht sei. NoWay will es genauer wissen und fragt: Was genau stört dich denn an Herr der Ringe?

Daraufhin antwortet Papaplatte folgendes:

Es ist einfach 5 Stunden lang. Es dauert alles so lang. Ich hab dem ersten Teil von Herr der Ringe eine 3 von 10 gegeben. […] Ich weiß von der Story halt auch gar nichts mehr. […] Papplatte auf YouTube

NoWay und HandOfBlood reagieren fassungslos auf Papaplatte’s Meinung, während Dhalucard sich auf Papaplatte’s Seite schlägt. Dhalucard äußert seine Überraschung und sagt zu Papaplatte: Kevin [Papaplatte], ich hätte nicht gedacht, dass wir dazu dieselbe Meinung haben . Er fügt hinzu, dass er es nicht geschafft hat, den ersten Teil zu Ende zu schauen.

HandOfBlood kann es nicht glauben und brüllt ins Mikrofon: Oh Nein, WAAS?! Mein Kopf erträgt das nicht.

Die volle Diskussion und Reaktion von HandOfBlood könnt ihr hier in seinem YouTube-Video sehen:

Was wurde noch gesagt? Papaplatte sagt noch, dass er von allen großen Trilogien, Filmreihen und so weiter, Harry Potter am besten findet. Dhalucard stimmt ihm zu und findet auch Harry Potter und Game of Thrones am besten.

NoWay sagt zu dem Ganzen noch:

Ich hatte sehr viel Respekt vor Teilen dieser Gruppe. Ich habe euch wirklich sehr geschätzt, aber jetzt gibt es so manche Fraktion hier, die ich ehrlicherweise nicht mehr ganz so sehr schätze. NoWay auf YouTube

HandOfBlood entgegnet dem mit einem Grinsen am Ende:

Ich hab da beim Einschlafen drüber nachgedacht, mit wem ich hier eigentlich mal ein Problem hab oder dann auch wiederum mal nicht. Und das ist immer on-off [hin und her], je nach Thema oder Game. Aber bei Kevin ist es irgendwie immer so. HandOfBlood auf YouTube

Papaplatte betont, dass er ehrlich sein will und fragt rhetorisch, warum er lügen sollte – So ist halt seine Meinung. Er erklärt, dass er Herr der Ringe so langweilig fand und sogar bereit wäre, 100 Euro zu zahlen, um den Film nicht noch einmal sehen zu müssen.

Ihr seid gefragt: Welche Meinung habt ihr zu Herr der Ringe? Welche Film-Reihen und Trilogien sind eure Favoriten?

