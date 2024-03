HandOfBlood wechselt von YouTube auf Twitch, ist direkt einer der größten deutschen Streamer – Wie hat er das geschafft?

Wer ist eigentlich der Twitch-Streamer HandOfBlood? Wie hat er es geschafft, einer der größten Streamer Deutschlands zu werden? Wir von MeinMMO zeigen euch heute die Erfolgsgeschichte von Maximilian „HandOfBlood“ Knabe.

So gut läuft es bei HandOfBlood: Der Twitch-Streamer HandofBlood ist zwar erst seit Anfang des Jahres wieder richtig auf Twitch aktiv, gehört aber trotzdem aktuell zu den größten Streamern Deutschlands und ist weiterhin einer der größten Gaming-YouTuber Deutschlands.

In Zahlen bedeutet das:

Twitch Follower: 1,1 Millionen

1,1 Millionen durchschnittliche Zuschauer: 12.900 (via Sullygnome)

12.900 (via Sullygnome) Youtube Abonnenten: 2,71 Millionen

2,71 Millionen durschnittliche Views: 678.000 (via Nindo)

Neben seinem Hauptkanal auf YouTube betreibt er noch drei weitere YouTube-Kanäle. Der wohl bekannteste davon ist sein Zweitkanal „HandofUncut“ mit 1,2 Millionen Abonnenten, dicht gefolgt von „Best of HandofBlood” mit 270.000 Abonnenten und „HandofTrash“ mit 163.000 Abonnenten.

Von einfachen Let’s Plays zu aufwendigen Videoprojekten

Wo liegen seine Wurzeln? Maximilian „HandOfBlood“ Knabe begann im Jahr 2011, YouTube-Videos aufzunehmen. Im Podcast “Zwei Vermengte” mit Filow und Zarbex spricht er über seine Anfangszeiten und erzählt, dass sein Kanal in den ersten drei Jahren kaum Zuwachs verzeichnete. Plötzlich jedoch, im Jahr 2014/2015, begann er stark zu wachsen und setzte diesen Trend seitdem kontinuierlich fort.

Ausschlaggebend für den plötzlichen Anstieg nennt er vor allem seine League of Legends Guides, die die ersten Videos auf seinem Kanal waren, die auf großen Anklang stießen. Diese waren Teil seines Haupt-Contents, der sich um LoL drehte. Sein ältester Guide zu diesem Thema ist sein Shaco-Guide auf Youtube vom 21.04.2011, der über 180.000 Klicks verzeichnet.

In seiner jüngsten Vergangenheit war er allerdings vor allem für eines bekannt: aufwendige Videos mit teils sehr aufwendigen, aber auch lustigen Kostümen. Sein beliebtestes Video auf seinem Kanal ist mit über 6,5 Millionen Views ein gemeinsames Video mit dem YouTuber GermanLetsPlay zu Yu-Gi-Oh!

Neben diesem Video scheinen aber vor allem Simulatoren bei den Zuschauern gut anzukommen. Zu den beliebtesten Videos gehören solche zu Simulatoren wie dem Cooking Simulator oder dem Mother Simulator. Nicht zu vergessen sind dabei aber auch beliebte Videoreihen wie zum Beispiel seine Reihe zu den Hitman-Spielen.

Ebenfalls konnten wir HandOfBLood beispielsweise im letzten Jahr in einem seiner Videos als Gollum erleben. Legendär ist zudem seine beliebte Rolle als Präsident Knabe. Im Rahmen des eSport-Vereins Eintracht Spandau durften wir HandOfBlood regelmäßig als stereotypischen alten, schlecht gelaunten Fußballtrainer bestaunen.

Vom YouTuber zum Gesellschafter

Im Jahr 2018 ging HandOfBlood jedoch noch einen Schritt weiter und gründete gemeinsam mit seinen Partnern die Agentur Instinct3, was er in einem Video auf seinem Youtube Kanal ankündigte. Diese hat sich mittlerweile zu einer großen Unternehmensgruppe entwickelt, zu der mehrere Firmen gehören, darunter auch Eintracht Spandau.

Im Jahr 2021 geht er nochmal einen Schritt weiter und erfüllt sich damit, wie er in seinem YouTube-Video bekannt gibt, einen großen Traum: die Gründung des eSports-Teams Eintracht Spandau für League of Legends. Mittlerweile ist der Verein längst nicht mehr nur im eSports zu Hause; aktuell nimmt der Verein auch an der Baller League teil und ist seither auch im Fußball unterwegs.

Wieso ist HandOfBlood von YouTube nach Twitch gewechselt? Am 17.01. teilte HandOfBlood in einem Video auf YouTube mit, dass er auf der Plattform kürzertreten möchte und seinen Fokus wieder auf Twitch legen will. Als Gründe nannte er zum einen, dass er wieder mehr mit anderen Streamern interagieren möchte, und zum anderen, dass ihm der Spaß etwas verloren gegangen sei bei den stark durchkonzipierten Videos.

Das gesamte Statement könnt ihr hier sehen:

So ging es nach seinem Wechsel auf Twitch weiter: Bereits einen Tag später begann er wieder auf Twitch zu streamen, mit einer durchschnittlichen Zuschauerschaft von 35.000 Menschen und allein 10.000 Abonnenten am ersten Abend.

Sein Hauptkanal wird weiterhin bespielt, so erscheint beispielsweise einmal im Monat eine Folge seiner beliebten Reihe „3 schäbige Spiele“, und bisher bleibt HandOfBlood seinem Plan treu, mehrmals die Woche für einige Stunden live zu gehen.

Wie ist sein aktueller Content aufgebaut? HandofBlood scheint weiterhin seinem Motto treu zu bleiben und eine Vielzahl unterschiedlicher Spiele in seinem Stream zu spielen. Dabei hat er bereits gezeigt, dass er seinem Wunsch nach mehr Interaktion mit anderen nachkommt, indem er beispielsweise mit dem Streamer Papaplatte zusammen Elden Ring durchgespielt hat.

Neben Just Chatting- oder Gaming-Streams castet er gemeinsam mit Freunden und Kollegen die Spiele seiner Mannschaften in LoL und der Baller League.

Was können wir in Zukunft erwarten? Es bleibt natürlich noch offen, was wir in Zukunft weiteres von HandOfBlood erwarten können, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er weiterhin erfolgreich sein wird, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Vermutlich werden wir auch zukünftig in seinen Streams das ein oder andere größere Projekt zu sehen bekommen.

