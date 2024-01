„Will eigentlich einfach nur zocken“ HandOfBlood macht weniger Videos auf YouTube, geht ab morgen zu Twitch

Die Videos seien schon seit einer Weile an einem Punkt, an dem es kaum noch Raum für Veränderungen und Selbstverwirklichung gegeben habe. Nur noch Optimierung sei möglich gewesen.

Die mittlerweile wohl bekannteste Rolle des YouTubers ist „Präsident Knabe“, in der HandOfBlood sogar ordentliche schauspielerische Leistung an den Tag legt. Als Präsident treibt er vor allem sein LoL-Team Eintracht Spandau voran.

HandOfBlood ist eigentlich bekannt für außerordentlich aufwendige Produktionen. Er schlüpft häufig in Rollen und Kostüme, die eigens für solche Videos hergestellt werden. Zu den Highlights zählt etwa ein selbstgebauter Panzer, in dem er World of Tanks zockt .

