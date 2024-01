„Clickbait ist mittlerweile Bestandteil des YouTube-Alltags“ – Deutscher YouTuber wird zum Vollzeit-Streamer auf Twitch

Kalle Koschinsky (33) ist als Content Creator auf YouTube und Twitch aktiv, doch künftig möchte er lieber Vollzeit streamen, als aufwändige Videos für YouTube zu produzieren.

Um wen geht es? Kalle Koschinsky ist ein deutscher Content Creator und Musiker. Auf YouTube hat er mehr als 600.000 Abonnenten, auf Twitch folgen ihm über 200.000 Menschen, von denen sich im Schnitt knapp 740 in seinen Streams versammeln (via SullyGnome).

Obwohl er zumindest auf dem Papier eine größere Präsenz auf YouTube hat, möchte der 33-Jährige künftig keine aufwändigen Inhalte für die Video-Plattform mehr erstellen und lieber Vollzeit auf Twitch streamen. In einem Video erklärt er, warum.

Viele der bekanntesten deutschen Streamer haben mit YouTube angefangen, bevor sie ihren Content auf Twitch verlagerten. Heute landen oft nur noch Stream-Highlights auf YouTube.

Kalle hört auf mit YouTube – oder doch nicht?

So geht es für den Content Creator weiter: In einem Video vom 7. Januar 2024 berichtet Kalle von seinem „Neujahrsvorsatz“, künftig als Vollzeit-Streamer zu arbeiten. Das Streamen sei in den letzten Jahren zu seiner großen Leidenschaft geworden, er habe Lust auf die Interaktionen mit dem Chat.

Für seine YouTube-Kanäle bedeutet das, dass dort fortan hauptsächlich Zusammenschnitte aus den Livestreams landen sollen. Bei vielen größeren deutschen Twitch-Streamern ist das längst gang und gäbe, doch Kalle hatte bislang neben seinen Streams extra Inhalte für YouTube produziert.

Diese Aufteilung habe jedoch dazu geführt, dass er nie so ganz gewusst habe, was er wann machen solle, so der 33-Jährige. Immer wieder habe er Pläne gemacht und sie dann doch wieder verworfen, was für ihn sehr frustrierend gewesen sei. Somit soll es, abgesehen von bereits geplanten Projekten, vorerst wohl keine eigens produzierten Inhalte mehr auf YouTube geben.

Das Video trägt den Titel „Ich höre auf.“, im Thumbnail – wie hier zu sehen ist – steht groß das Wort „Ende“. Das alles soll wohl erstmal den Eindruck erwecken, Kalle Koschinsky ziehe sich komplett vom Influencer-Dasein zurück oder höre zumindest ganz mit YouTube auf.

Diese kleine Irreführung scheint durchaus beabsichtigt und als Meta-Kommentar gedacht zu sein. Denn wie der Content Creator unter seinem Video schreibt, gehöre Clickbait mittlerweile zum „YouTube-Alltag“. Daran habe er sich nie beteiligen wollen. Der 33-Jährige sieht das als Bestätigung, dass der Fokus auf Twitch das Richtige für ihn ist.

Einige Zuschauer zeigen sich in den Kommentaren unter dem YouTube-Video jedoch auch besorgt. 7 Tage die Woche auf Sendung zu gehen, sei sehr viel. Der Content Creator solle auf seine Gesundheit achten und sich auch mal ein Wochenende nehmen, heißt es da. Tatsächlich hatte sich Kalle Koschinsky 2022 eine Auszeit von Social Media genommen, das ihn kaputt mache.