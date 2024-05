„Das war die Hölle“ – HandOfBlood wusste nach 3 Wochen bei VW, dass er Influencer werden will

HandOfBlood gilt als einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer und Influencer für Gaming-Content in Deutschland. Doch vor seiner Karriere musste er erstmal in einem Praktikum bei VW durch die Hölle, wie er in einem Podcast verriet.

Was war das für ein Praktikum? Nach seinem Abitur wusste Maximilian Knabe alias HandOfBlood zunächst nicht, was er eigentlich will. Deshalb absolvierte er probeweise ein 3-wöchiges Praktikum beim Automobilriesen „Volkswagen“ (VW) in Wolfsburg.

Aus dieser kurzen Zeit nahm Hänno, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, viele bleibende Eindrücke mit. In der neusten Folge Feelings, dem Podcast von Comedian Kurt Krömer, berichtet der Streamer über seine Erfahrungen als Praktikant für „Planung Karosseriebau“.

Krömer zockt auch gerne entspannt Videospiele, wenn es nich gelegentlich zu Problemen kommen würde

Dabei geht er auch auf einige unschöne Details aus dem Betriebsalltag ein. „Das war die Hölle“, fasst der Streamer seine Zeit bei VW zusammen. Immerhin wusste Hänno nach den 3 Wochen, was er auf jeden Fall nicht in der Zukunft machen wollte.

„Da hat nichts Spaß gemacht“: Hänno über seinen Job bei VW

Über welche Erfahrungen bei VW berichtet HandOfBlood? Allein der erste Eindruck von seinem Arbeitsplatz hätte den Streamer ordentlich abgeschreckt. Neben den zahlreichen tristen Pappwänden, die die einzelnen Arbeitsplätze voneinander trennten, war es vor allem der Geruch, der sich ins Hirn einbrannte, so der Streamer.

„Das war wie in einer Großraumdisko. 2 Toiletten für alle. Es hat gestunken wie im Schweinestall“, erinnert sich HandOfBlood zurück.

Auch seine Aufgaben während des Praktikums konnten ihn nicht vom „stinkigen Umfeld“ ablenken. Hänno verbrachte nach eigenen Angaben seine Arbeitszeit damit, Excel-Tabelle zu bearbeiten. Damit sei er schon nach 10 Minuten fertig gewesen. Den Rest des Tages habe er dann auf die Uhr geguckt, bis er endlich 15:00 Uhr Feierabend machen konnte.

Die komplette Folge Feelings mit HandOfBlood könnt ihr euch am Donnerstag, dem 23. Mai auf podcasts.apple.com kostenlos anhören.

Womit vertrieb sich HandOfBlood sonst noch die Zeit bei VW? Nachdem er seine Aufgaben fix erledigt hatte, versuchte er die Zeit an seinem PC verstreichen zu lassen. Doch daraus wurde nichts.

„Browser-Games, YouTube. Habe ich alles abgecheckt. War alles gesperrt. Alles, was einem Lebensfreude geben könnte.“, so Hännos nüchterne Analyse zu seinen missglückten Ablenkungsversuchen.

Immerhin kam ab und mal sein Teamleiter zu ihm und nahm ihn auf eine Currywurst mit in die Kantine. Doch auch das empfand HandOfBlood eher als belastend, sodass er als Fazit zu seiner Zeit bei VW festhalten muss: „Da hat nichts Spaß gemacht.“

Eine positive Sache konnte er aus dieser Erfahrung immerhin mitnehmen. Weil er so viel Langeweile verspürte, war er sich danach sicher, dass er den Weg als Influencer einschlagen möchte. Diesen Schritt dürfte er wohl kaum bereut haben. Inzwischen ist Hänno auch mit seinem LoL-Team äußerst erfolgreich: Twitch-Streamer HandOfBlood gewinnt mit seinem Team die Champions League von LoL