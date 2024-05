Nostalgie pur: HandOfBlood streamt Klassiker aus 2002 auf altem PC mit Windows 98

Der deutsche Twitch-Streamer HandOfBlood lieferte auf seinem Kanal HandOfUncut vor wenigen Tagen die volle Breitseite Nostalgie. Er streamte einen Klassiker von Spellbound aus dem Jahr 2002, und zwar auf einem Gerät mit Windows 98.

Was für ein Spiel streamte Hänno? Der beliebte Streamer, Champions-League-Sieger und Produzent zockte Robin Hood: The Legend of Sherwood, ein Echtzeit-Taktikspiel, das vom deutschen Entwickler Spellbound (Arcania – Gothic 4) am 15. November 2002 für Windows veröffentlicht wurde.

Das Spielprinzip erinnert an Klassiker wie Commandos oder Desperados: Wanted Dead or Alive (ebenfalls von Spellbound), nur dass euch die Missionen in ein Mittelalter-Setting werfen und ihr Figuren wie Robin Hood, Lady Marian, Little John oder Bruder Tuck steuert.

Alles Wichtige zu HandofBlood in unter einer Minute:

Auf was für einer Klapperkiste läuft Robin Hood? HandofBlood streamte von seinem alten Rechner, auf dem noch Windows 98 lief und in dem ein AMD-K6-Prozessor, 6 GB Festplattenspeicher und 192 MB Ram stecken.

Die alten Windows-Menüs, die Installation von CD, die während der Installation in den gelben Ordner fliegenden Dokumente … bereits die ersten Minuten des Streams versprühen Nostalgie pur und wecken Erinnerungen an lange vergessene PC-Freuden. Nachholen könnt ihr den Stream übrigens zum Beispiel auf Youtube.

Reise in die eigene Kindheit

Wie kam der Stream bei den Zuschauern an? Nicht nur der Autor dieser Zeilen freute sich über den Stream vom Windows-98-Rechner. Die Community feiert in den Kommentaren sowohl die Aktion als auch das Spiel, mit dem offenbar erstaunlich viele Leute aufgewachsen sind.

buschtesspielstube2045 feiert auf Youtube etwa: „Oh mein Gott, danke Hänno, dafür, dass du das Game zockst!!! Absolute Kindheit! Danke, Danke, Danke!“ Nur wenige Kommentare später freut sich dominikb8027: „Die ganze Atmosphäre, die du da mit deinem ollen PC geschaffen hast, ist gigantisch.“

Windows 98 erschien übrigens am 25. Juni 1998 und wurde bis zum 11. Juli 2006 offiziell von Microsoft unterstützt – da war Windows XP bereits fast fünf Jahre alt. Microsoft lieferte mit Windows 98 den Internet Explorer 4.0 aus.

Außerdem verfügte das Betriebssystem über nativen Support von AGP-Grafikkarten und USB-Geräten, konnte DVDs abspielen und bot FAT32 für Festplatten. Mehrere Monitore gleichzeitig zu benutzen, war ebenfalls erstmals möglich. Ebenfalls wissenswert: Microsoft hatte ein Vehikel mit über 60 USB-Geräten, quälte damit Windows 98 und die eigenen Entwickler