HandOfBlood wetterte auf Twitch über die Baller League, sagt jetzt: „Nur ein Missverständnis“

Nach einem anfänglichen Missverständnis darf Twitch-Streamer HandOfBlood doch das Finale der Baller League streamen, das heute stattfindet.

Was ist passiert? In einem Stream erwähnt der Twitch-Streamer Max „HandOfBlood“ Knabe, dass er das Finale der Baller League nicht streamen durfte. Clips davon verbreiten sich auf Social Media, woraufhin HandofBlood kürzlich in seinem Stream auf Twitch noch einmal dazu Stellung nimmt.

Der Streamer berichtet von einem Update und sagt, dass es zu einem Missverständnis zwischen der Baller League und ihm gekommen sei. Der aktuelle Stand sei nun, “dass sie gucken, das man vielleicht doch etwas macht”, jedoch sei die Planung für ihn und sein Team nun recht kurzfristig.

Ihm sei es wichtig, dass sie nichts „Halbgares“ planen.

Der Stream zum Finale der Baller League findet statt

Wann findet der Stream statt? Das Finale der Baller League findet heute, am 08.04.2024, statt. In einer frisch geposteten Story auf seinem Instagram-Kanal bestätigt HandOfBlood nochmals, dass der Stream stattfinden wird.

Der Stream startet gegen 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal von HandOfBlood. Eintracht Spandau spielt selbst um 20:30 Uhr. Was genau für den Stream geplant ist, verrät der Streamer allerdings noch nicht. Wir wissen jedoch, dass er natürlich auch im Finale wieder in seiner beliebten Rolle als Präsident Knabe vor Ort sein wird.

Worum geht es bei der Baller League? Die Baller League, initiiert von Fußballstars Mats Hummels und Lukas Podolski, startete am 22. Januar. In einem ehemaligen Hangar der Kölner Motorworld spielen zwölf Teams in einer geschlossenen Arena auf einem Spielfeld von 50 × 29 Metern ohne Banden.

Die Teams, bestehend aus sechs Spielern, treten in 15-minütigen Halbzeiten gegeneinander an. Ein Glücksrad bringt zusätzliche Spannung ins Spiel. Die Saison umfasst 66 Spiele an elf Spieltagen, und das Final Four findet in einem Bundesliga-Stadion statt, wo die Top 4 der Tabelle den Meister ermitteln.

Wenn ihr mehr zur Baller League erfahren möchtet, könnt ihr das hier nachlesen:

Eintracht Spandau: Das LoL-Team von HandOfBlood macht jetzt echten Sport, angelt sich einen Fußball-Star als Berater