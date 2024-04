„Auf so vielen Ebenen räudig“ – HandOfBlood wettert gegen die neue Fußball-Liga auf Twitch

Wie reagiert HandOfBlood auf das Verbot? Zwar versucht der Streamer dieses Problem am Ende nicht zu sehr aufzubauschen („Es regt mich jetzt nicht crazy auf“), einen Seitenhieb gegen die Baller League kann sich der sonst so gut gelaunte Streamer trotzdem nicht verkneifen. Er könne nicht verstehen, warum man sowas macht.

Anscheinend sei ein solches Verbot nicht einmal auch nur erwähnt wurden. Eine vertragliche Übereinkunft oder zumindest eine Absprache zum Start der Baller League wären laut Hänno „OK“ gewesen. „Aber 1 1/2 Woche vor dem Finale das einfach so zu sagen, ist einfach krass“, so der verärgerte Streamer.

Was kritisiert HandOfBlood konkret? Vor allem der Zeitpunkt der Bekanntgabe des Streamingverbots scheint für den Streamer ein großes Problem darzustellen. Er betont, dass er am Donnerstag (gemeint ist Donnerstag, der 28. März, Anm. d. Red.) erfahren habe, dass nicht gestreamt werden dürfe.

Was hat der Streamer mit der Liga zu tun? HandOfBlood ist der Besitzer und Präsident von Eintracht Spandau, also einem der insgesamt 12 Teams in der neuen Liga. Seine Mannschaft hat sich sogar einen Final-Platz unter den letzten 4 Mannschaften erspielt.

HandOfBlood hat sich in einem Livestream auf Twitch kritisch über die Baller League geäußert. Er prangert vor allem ein scheinbar überraschendes Verbot zum Finale der neuen Fußall-Liga an. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und holt zum Gegenschlag aus.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to