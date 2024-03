Twitch: HandOfBlood distanziert sich von rechtem Ideologen, der ihn sympathisch findet

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagierte HandOfBlood: Der Twitch-Streamer HandOfBlood distanzierte sich am 26. März ausdrücklich von diesem Lob aus der völlig falschen Ecke. Er erwähnte den Ideologen nicht namentlich, um ihn keine Bühne zu bieten.

So ging es danach weiter: Shurjoka, selbst Österreicherin, warf HandOfBlood am 22. März auf Twitter vor, der sei jetzt von einem österreichischen Rechtsextremen öffentlich gelobt worden. Der habe ihn als sympathisch beschrieben und gesagt, dass HandOfBlood in dem „Konkreten Streit einfach 100 % Recht“ habe.

