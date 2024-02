HandOfBlood erklärt, wie die Firmengründung seine Inhalte veränderte: „Seitdem ist vieles ein Kompromiss“

Dieser Zwiespalt zwischen Selbstverwirklichung in den Inhalten und kommerziellem Erfolg spielte wohl auch eine Rolle in der Entscheidung von HandOfBlood, die aufwändige Video-Produktion herunterzuschrauben. Seit Mitte Januar streamt er stattdessen regelmäßig auf Twitch.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das mit der Firmengründung? HandOfBlood war bis 2018 bei der Berliner Agentur Freaks4u Gaming unter Vertrag. Dann machte er sich selbstständig und gründete ein eigenes Unternehmen. Im Podcast „Saunaclub Susanne“ spricht er darüber, was das für ihn bedeutet hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to