League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Im neuesten Video sieht man Präsident Knabe in seiner Wohnung, wo er Besuch erhält. Der neue Investor entpuppt sich als Katastrophe, und Präsident Knabe wird gebeten zurückzukehren. Obwohl er zunächst ablehnt, lässt er sich schließlich überzeugen, da eine Fanfreundschaft zwischen BIG und Eintracht Spandau entstehen soll. Die Fans von Eintracht Spandau können sich also darüber freuen, dass Präsident Knabe wieder zurück ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

HandOfBlood ist zurück in der Rolle als Präsident Knabe . Der Streamer Maximilian HandOfBlood Knabe hat gemeinsam mit seinem E-Sports Team Eintracht Spandau ein neues Video auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht, in dem er in seiner Kunstfigur als Präsident Knabe auftritt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to