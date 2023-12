In einem kuriosen und humorvollen Schlagabtausch auf X/Twitter sorgten Eintracht Spandau, das Esport-Team von Streamer Handofblood, und SK Gaming für Verwirrung in der Esport-Szene. Beide Teams verkündeten zeitgleich die Verpflichtung des Mid Laners Diplex aus League of Legends für das kommende Jahr.

Was ist passiert? Eintracht Spandau, das Esport-Team von Streamer Maximilian „Handofblood“ Knabe, und SK Gaming verkünden am 06.12. zeitgleich auf Twitter, dass sie den Mid Laner Diplex für das kommende Jahr unter Vertrag genommen haben.

In einer humorvollen Reaktion veröffentlicht Eintracht Spandau anschließend einen Post mit einem ironisch gemeinten „super seriösen Vertrag“ und bittet scherzhaft um Empfehlungen für einen Anwalt. Die Aktion klärt sich als spaßiger Streit, der die sozialen Medien mit einer amüsanten Verwirrung füllte.

HandofBlood und andere Mitarbeiter von Instinct3 und Eintracht Spandau nehmen aktiv an den Diskussionen auf X/Twitter teil, beleben die Unterhaltung über die jüngsten Ereignisse und bringen eine humorvolle Note in die Online-Debatten. Die Beteiligung der Esport-Community und ihrer Vertreter trägt zur lebhaften Atmosphäre rund um die Vertragsverwirrungen und Teamwechsel bei.

Auch der Streamer HandOfBlood kommentiert die Geschehnisse rund um sein Esport-Team auf humorvolle Weise: “In diesem Verein herrscht nur noch CHAOS !!! Wie kann man so unprofessionell sein? Kevin hat da bestimmt wieder Halbgares abgeliefert und Diplex ohne Unterschrift eingeplant 👺👿.” via X/Twitter

So reagiert die Community: Einige sind verwirrt und einige durchschauen sofort, dass es ein Scherz ist. So verfolgen viele Nutzer das Geschehen auf X/Twitter:

RikaTheWisewolf kommentiert: „Mal sehen, bei wie vielen anderen Teams Diplex schon unterschrieben hat!“

LEC Wooloo schreibt: „Wenn zwei Mannschaften denselben Mid Laner unter Vertrag nehmen“

Sheep_Esports schreibt: „Wtf, @SKGaming @EinSpandau erklärt euch, Jungs, hat @LEC_Wooloo mich angelogen?“

Die Esport-Community rätselt stundenlang über die Wahrheit der kuriosen Situation und wartet gespannt auf ein klärendes Signal von Eintracht Spandau. Der Verein hält die Community damit in Atem und schürt die Vorfreude auf die bevorstehenden Enthüllungen.

Diplex spielt für SK Gaming

Doch wer ist jetzt bei Eintracht Spandau unter Vertrag? Am Ende klärt sich die Verwirrung auf, als bekannt wird, dass Diplex tatsächlich einen Vertrag mit SK Gaming unterzeichnet hat. Eintracht Spandau löst die humorvolle Situation auf, indem sie die korrekte Ankündigung veröffentlichen.

Eintracht Spandau enthüllt, dass PowerOfEvil, ein erfahrener Mid Laner, nun offiziell unter Vertrag steht. Zuvor war er als Content Creator bei Instinct 3 tätig. Diese spannende Neuigkeit markiert einen bedeutsamen Schritt für Eintracht Spandau und verspricht eine aufregende Verstärkung für ihr Esport-Team.



Wie gewohnt nehmen sich der Streamer HandofBlood und Eintracht Spandau nicht nur die Zeit für seriöse Ankündigungen, sondern überraschen ihre Community auch mit Verkündungen der besonderen Art. Diese Mischung aus Professionalität und einer Prise Humor hat sich als Markenzeichen des Vereins etabliert und sorgt immer wieder für unterhaltsame Momente in der Esport-Gemeinschaft.

Entgegen früheren humorvollen Befürchtungen muss Eintracht Spandau nicht mit einem Quartett bei dem Red Bull League of Its Own antreten, da PowerOfEvil jetzt offiziell dem Team beigetreten ist. Alle relevanten Informationen zum kommenden Event findet ihr hier, und die Fans können sich auf die Teilnahme des vollständigen Teams freuen:

