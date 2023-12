Red Bull League of Its Own 2023: Alles zu den Teilnehmern, Tickets und der Schedule

League of Legends World Champions T1 kommt am 9. Dezember nach Berlin. In einem einmaligen Turnier der Red Bull League of Its Own treten fünf europäische Teams gegeneinander an. Wir zeigen euch alles zu den Teilnehmern, dem Zeitplan und ob es noch Tickets gibt.

Worum geht es bei dem Event? T1 wird gegen fünf aufeinanderfolgende europäische Teams antreten, von denen zwei gegeneinander antreten werden, um gegen den koreanischen Weltmeister zu spielen.

Für den Weltmeister gelten jedoch im Vergleich zu den anderen Teams besondere Regeln:

Sie müssen in jedem Spiel einen anderen Champion auswählen und können nicht die verwenden, die bereits gegen sie gespielt wurden. Das wird vor allem T1-Spieler hart treffen, da ihre Gegner nicht an diese Regeln gebunden sind.

Glücklicherweise betrifft diese Pool-Beschränkung weder Verbote noch Champions, die in Spielen eingesetzt werden, an denen T1 nicht teilnimmt. Darüber hinaus werden die Regeln für das Flaggschiff-Match aufgehoben, in dem sie gegen die europäischen Sieger von G2 Esports antreten werden.

Red Bull League of Its Own 2023: Alle Teilnehmer in der Übersicht

Zur Red Bull League 2023 werden 7 Teams aus der Esport-Szene dabei sein und um den Sieg kämpfen. Folgende werdet ihr antreffen können:

Team T1 aus Südkorea Das südkoreanische Team T1 steht seit mehreren Jahren an der Spitze der professionellen League of Legends und mit mehreren nationalen und internationalen Titeln, darunter drei Weltmeisterschaftstrophäen, ist T1 das erfolgreichste League of Legends-Team aller Zeiten.



Team BIG aus Deutschland Das 2017 gegründete E-Sports-Team BIG ist seit ihrer Gründung eines der Teams in ganz Europa und hat im Laufe der Jahre eine Reihe von Siegen und Playoff-Titeln errungen. Derzeit spielen sie in der Prime League 1st Division.



Team Eintracht Spandau aus Deutschland Das von dem deutschen YouTuber Maximilian “HandOfBlood” Knabe 2021 gegründete Team Eintracht Spandau belegte in der Prime League 1st Division den zweiten Platz und sicherte sich die Teilnahme an den Playoffs, wo es Vizemeister wurde.



Team NNO Old aus Deutschland Die Twitch-Streamer aus dem Team NNO Old, die sich aus einer Reihe bekannter League of Legends-Influencer zusammensetzen, sind zweifellos eine starke Konkurrenz. Zu den Spielern zählen u.a. die Streamer Frederik “NoWay” Hinteregge, Niklot “Tolkin” Stüber und Daniel “Broeki” Broekman.



Team Karmine Corp aus Frankreich Die französische Karmine Corp wurde von den beliebten Streamern Kamel ‘Kameto’ Kebir und Amine ‘Prime’ Mekri gegründet und haben seit ihrer Gründung im Jahr 2020 einen starken Aufstieg hingelegt.



Team Heretics aus Spanien 2023 war das herausragendste Jahr des 2016 von Jorge “Goorgo” Orejudo gegründeten Teams Heretics.



Team G2 aus Spanien G2 Esports ist eines der bekanntesten Teams in der professionellen League of Legends-Geschichte. G2 hatte sogar eine 24:0-Siegesserie von den LEC 2022 Spring Playoffs bis zum 2022 Mid-Season Invitational, was nochmal zeigt, wie stark das Team ist.



Red Bull League of Its Own 2023: Schedule – Alles zum Zeitplan

Das Event startet am 09. Dezember 2023 um 13 Uhr auf allen Plattformen und wird bis voraussichtlich 22:15 Uhr gehen. So haben die Veranstalter das Event zeitlich getaktet:

13:00 Uhr: Das Event startet mit einem Match zwischen Eintracht Spandau und BIG. Der Gewinner aus diesem Match darf dann gegen T1 antreten.

T1 spielt gegen den Gewinner aus Match 1 15:30 Uhr: T1 spielt gegen NNO

T1 spielt gegen NNO 16:45 Uhr: NNO spielt gegen Karmine Corp

NNO spielt gegen Karmine Corp 18:00 Uhr: T1 spielt gegen Karmine Corp

T1 spielt gegen Karmine Corp 19:15 Uhr: T1 gegen Team Heretics

T1 gegen Team Heretics 21:00 Uhr: T1 spielt gegen G2

Gibt es noch Tickets? Leider sind bereits alle Tickets ausverkauft. Das Showcase-Event findet im ausverkauften Velodrom in Berlin statt und bietet sieben Spiele an einem Tag. Ihr könnt jedoch auch virtuell in Form von Streams vorbeischauen.

Folgende Kanäle begleiten das Event:

Auf dem YouTube-Kanal von RedBull Gaming findet ihr einen deutschen Stream

Sowie auch einen in englischer Sprache

Auch der Twitch-Kanal von RedBull liefert euch eine Übertragung

Die Vorfreude auf das kommende Event der Red Bull League of Its Own ist nicht nur bei Esport-Fans, sondern auch bei bekannten Streamern wie NoWay und Tolkin spürbar. In unserem Artikel teilen sie ihre Begeisterung und Erwartungen an das Turnier, und geben einen Einblick, warum dieses Event sehenswert ist:

