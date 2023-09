LoL: 2 erwachsene Männer freuen sich wie Kinder, als sie auf Twitch endlich die Überraschung verraten dürfen

NoWay und Tolkin sind zwei bekannte Größen in der deutschen League of Legends-Szene. Bei einem Event auf Twitch durften sie ein besonderes Turnier ankündigen, bei dem deutsche Teams wie NNO oder Eintracht Spandau auf T1 und ihren Superstar Faker treffen werden. Und beide rasten vor der Kamera komplett aus.

Was war das für eine Ankündigung? Am 9. Dezember wird das Red Bull League of Its Own -Turnier stattfinden. Dabei trifft das “alte” NNO, das sich mit Streamern wie NoWay4U und Agurin in die erste deutsche Liga gespielt hatte, auf das bekannte koreanische Team T1.

Doch auch andere Teams nehmen an dem Event teil:

Eintracht Spandau, das LoL-Team von HandOfBlood, trifft in einem Derby auf Berlin International Gaming (BIG), um ebenfalls die Chance zu bekommen, gegen T1 zu spielen.

Drei weitere Plätze im Turnier wurden bisher noch mit einem Fragezeichen versehen.

Das Event findet live vor Ort in Berlin statt und die Tickets für die Arena waren in weniger als drei Stunden ausverkauft. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Turnier jedoch auch auf Twitch übertragen.

Was war das Besondere an der Ankündigung? NoWay4U und Tolkin durften das Turnier offiziell in einem Livestream ankündigen. Und beide flippten dabei komplett aus, weil sie sich wie kleine Kinder darauf freuen, gegen Faker und die anderen Superstars antreten zu dürfen.

Einen Ausschnitt davon seht ihr in diesem Twitch-Clip:

Ich werde Faker berühren und mir ein Tattoo stechen lassen

Wie reagieren die beiden Streamer? Direkt nach dem Ende des Trailers hüpfen und schreien NoWay und Tolkin vor Freude. Beide wussten schon länger von dem Turnier, mussten aber dichthalten, was ihnen offensichtlich nicht leicht gefallen ist. Man sieht, wie eine “Last” von ihnen abfällt und wie sehr sich gerade Tolkin auf T1 freut.

Er zeigt im Stream sein Faker-Shirt und verrät, dass er sogar Socken von T1 zu Hause hat. Er spricht davon, Faker berühren zu wollen und sich ein Tattoo stechen zu lassen. Außerdem wäre er unzufrieden, wenn es am Ende kein Annäherungsverbot für ihn gibt.

NoWay wiederum freut sich besonders auf das Duell gegen Faker in der Midlane. Tolkin versucht noch, ihm diese Position streitig zu machen, doch der größte deutsche Streamer zu LoL sagt klar:

Nein, ich spiele gegen Faker, du auf der Toplane. Du darfst da versauern.

Einen kleinen Seitenhieb teilen die beiden dann jedoch gegen ihr eigenes Team aus. Sie können sich nicht wirklich vorstellen, dass Karni (27) und gerade ihr ADC Broeki (32) gegen die starke Botlane aus Gumayusi (21) und Keria (20) bestehen können. Keria gilt als derzeit bester Supporter der Welt und wurde 2022 sogar zum MVP in Korea gewählt.

Warum freuen sich alle so sehr auf T1? T1 ist das bekannteste LoL-Team der Welt:

Sie gewannen 2013, 2015 und 2016 die Weltmeisterschaft und sind das einzige Team bisher, dass den Titel verteidigen konnte.

Sie erreichten zudem zweimal den zweiten Platz (2017, 2022) und erreichten mehrfach das Halbfinale.

Auch das Mid-Season-Invitational konnten sie zweimal gewinnen.

In Korea selbst holte T1 dutzende Titel. Zuletzt gewannen sie im Frühling 2022 die Play-offs und erreichten im Frühling 2023 den ersten Platz in der Liga.

Bei fast allen Titel war Lee “Faker” Sang-hyeok dabei. Er spielt seit 2013 ununterbrochen für T1 und ist eine absolute Ikone in League of Legends. Gegen ihn zu spielen ist für viele eine Ehre, was man NoWay bei der Ankündigung auch direkt ansieht.

Was sagt ihr zu dem Turnier? Freut ihr euch auf das Event und welche drei Teams sollten unbedingt noch teilnehmen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

