LoL: Ein 19-jähriger ist der beste Spieler Koreas – Dabei spielt er die undankbarste Rolle

Eintracht Spandau ist ein neu gegründetes Team aus dem Spiel League of Legends. Wir fassen die wichtigsten Infos in einem Video zusammen.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was macht den MVP so besonders? Normalerweise ist der „Support“ bei LoL die undankbarste Rolle, weil er die wenigstens Kills holt und dazu da ist, den ADC in Szene zu setzen, ihn zu heilen und zu unterstützen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Keria gilt als „Meister des Engages“. Seine beliebtesten Champs sind in der Seasons 12 Champs wie Nautilus, Thresh, Karma und Tahm Kench. Vor allem der eher aggressive Support-Champion Thresh gilt über die Jahre als sein „Signature Pick“, als der Champ, mit dem Keria am stärksten verbunden wird.

Bei League of Legends wurde der erst 19-jährige Ryu „Keria“ min-seok zum wertvollsten Spieler der koreanischen Liga LCK gewählt. Das ist ungewöhnlich: Denn er spielt die undankbarste Rolle, den Support. Und er hat den besten Spieler aller Zeiten von LoL, Faker, in seinem Team.

Insert

You are going to send email to