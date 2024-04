LoL: Letztes Jahr wollte ihn kein Team – Heute ist er der König von Europa

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2021, als Eintracht Spandau gegründet wurde, hatten sich viele Fans gewünscht, dass man sich doch PowerOfEvil schnappt. Der hatte da gerade ein Jahr bei TSM hinter sich, dem Branchenriesen in den USA, und schien in weiter Ferne.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für einen wichtigen Anteil PowerOfEvil am Erfolg hat, sieht man an den nackten Zahlen: Allein im Finale der EMEA-Masters konnte der erfahrene LoL-Profi 24 Kills holen, im entscheidenden Match 4 spielte er makellose 0-7-10 auf Orianna.

So lief das jetzt : Mit PowerOfEvil in der Midlane konnte Eintracht Spandau jetzt die deutsche Meisterschaft zum ersten Mal holen und sogar die Europameisterschaft bei den EMA Masters gewinnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das war die Wende : HandOfBlood hatte in der Zwischenzeit das LoL-Team Eintracht Spandau aufgebaut, aber es lief nicht so rund. Die wichtigen Spiele verlor man ein ums andere Mal.

Die Macher der Serie zu Game of Thrones haben die Ideen des Erfinders ignoriert und am Ende alle Fans enttäuscht

Jetzt war der Punkt in seiner Karriere erreicht, an dem die attraktiven Angebote ausblieben, wie er selbst im November 2022 auf Twitter erklärte: Zum ersten Mal seit 2014 werde er nicht kompetitiv spielen. Er habe kein Angebot von einem Team erhalten.

Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

Ein deutscher Spieler von League of Legends , Tristan „PowerOfEvil“ Schrage, musste 2023 seine Karriere zwangsläufig beenden. Er hatte nach neun Jahren im Profi-Esport kein Team mehr gefunden, das ihn wollte und für das er spielen konnte. Es ging nach vier Jahren in den USA zurück nach Hause. Doch 2024 ist alles anders. Er schließt die aktuelle LoL-Saison als MVP der Finals der Europameisterschaft ab.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to