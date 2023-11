LoL: HandofBlood will Meister werden, holt wohl Star, der beim Top-Team der USA gespielt hat

Der YouTuber HandofBlood arbeitet in League of Legends weiter daran, einen Kader bei Eintracht Spandau zusammenstellen, der Meister in der deutschen Prime League werden kann. Für 2024 könnte ihm dabei wohl der langjährige Profi Tristan „PowerOfEvil“ Schrage helfen. Der hat viele Jahre Profi-Erfahrung, war sogar beim größten Team der USA, bei TSM, unter Vertrag.

Wie läuft’s bei HandofBlood und der Eintracht?

Es läuft eigentlich immer ganz gut, doch wenn es um Titel und Pokale, um die „Silberware für den Trophäen-Schrank“, geht, dann verliert das Berliner Team doch. Sehr zum Ärger von HandofBlood und seinen Mannen.

So hat die Eintracht jetzt das Pokal-Finale gegen Unicorns of Love – Sexy Edition klar mit 0-3 verloren und es ist wieder Katerstimmung angesagt.

In der Liga wurde man auch nur Dritter. Dabei wünscht sich HandofBlood doch nichts mehr als einen “Pokal, aus dem er saufen kann.”(via youtube)

Eintracht Spandau holt angeblich PowerOfEvil für die Midlane

Wer soll das jetzt ändern? Wie die Seite SheepEsports berichtet, hat sich Eintracht Spandau auf eine mündliche Abmachung mit dem Midlaner Tristan „PowerOfEvil“ Schrage geeinigt. Der soll für die Eintracht antreten.

Schrage ist einer der wenigen deutschen Spieler, den es in die Profiliga der USA, die LEC, verschlagen hatte, dort spielte er viele Jahre für Teams wie CLG, FlyQuest, TSM und die Immortals.

Dabei zeichnete er sich dadurch aus, dass er starke Leistungen brachte und 5-mal in ein All-Pro-Team gewählt wurde, aber nirgendwo länger als ein Jahr blieb.

Mit 26 Jahren ist es naheliegend, dass er eine Führungsrolle bei Eintracht Spandau übernimmt.

Schrage hatte für 2023 kein Team gefunden und sich als Content-Creator und Caster schon der Eintracht angeschlossen.

Eintracht Spandau rüstet auf – Holt neue Leute für Bot und Top

Wen holen sie noch? Laut Sheepesports soll Eintracht Spandau zudem noch 2 Spieler holen:

Johannes „fun K3y“ Werner, den MVP der Prime League im Sommer, ein deutscher Botlaner, der das Team von HandofBlood eben noch mit den Unicorns of Live bezwang (via sheepesports)

Maximillian „Vertigo“ Rassi, einen 20-jährigen Österreicher, der aktuell Toplane für Eintracht Frankfurt spielt (via sheepesports)

Supporter Lilipp und Jungler Zanzarah behält man angeblich aus dem aktuellen Kader und habe hier die Verträge verlängert.

Bestätigt sind die Verpflichtungen noch nicht, aber solche Transfergerüchte sind in LoL in der Regel wahr, wenn sie von bekannten Insider kommen, wie in diesem Fall.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mit der neuen Mannschaft erst ins Derby, dann gegen Faker

Wie geht’s für die Eintracht weiter? HandofBlood war 2 Monate weg, offenbar wegen einer hartnäckigen Erkrankung, hat sich jetzt aber wieder in einem Video blicken lassen (via youtube).

Er wird auch im Dezember bei einem Event in Berlin dabei sein: Da muss seine neu formierte Mannschaft erst den Stadt-Rivalen BIG schlagen, um dann eine Chance zu erhalten, gegen das koreanische Uber-Team T1 mit Faker spielen zu dürfen.

Das wolle er sich nicht entgehen lassen, sagte HandofBlood. Vielleicht steht dann ja schon „PowerOfEvil“ in der Midlane.

LoL: 2 erwachsene Männer freuen sich wie Kinder, als sie auf Twitch endlich die Überraschung verraten dürfen