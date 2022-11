LoL: 2 der besten deutschen Profis stehen ohne Team da – Nummer 3 erwischt’s wohl auch bald

In League of Legends laufen die Vorbereitungen für die Saison 2023: Teams entlassen Spieler und verpflichten neue. Für deutsche Profis sieht es gerade ziemlich schlecht aus: Zwei der besten deutschen Spieler überhaupt haben ihre alten Jobs verloren und stehen gerade ohne Team da. Ein dritter Profi ist wohl auf dem Sprung. Ein vierter hat zwar gerade seinen Verein verlassen, sich aber offenbar schon einen neuen Job geangelt.

Wer sind die drei Spieler?

Felix „Abbedagge“ Braun (23) spielte seit April 2021 bei 100 Thieves und wurde Meister in den USA. Er wird jetzt durch einen deutlich älteren Spieler ersetzt: Ganz offenbar bekommt Bjergsen (26) seinen Job, den Dänen hatte der Deutsche letztes Jahr noch bezwungen. Abbedagge hat seinen Verein bereits verlassen.

Tristan „PowerOfEvil“ Schrage (25) ist der nächste in der Runde. Der Mann aus Bad Soden spielt seit 2017 in den USA, bleibt aber immer nur ein Jahr bei jedem Verein. Nach seiner Zeit bei „Immortals“ ist er vereinslos.

Elias „Upset“ Lipp (22) gilt als einer der besten ADCs in Europa. Er ist seit November 2020 bei Fnatic, aber es gibt sehr konkrete Gerüchte, dass er seinen Job an Rekkles (26) verliert. Ironischerweise ist Rekkles genau der Mann, den Upset 2020 ersetzte. Der 22-Jährige ist offiziell noch bei Fnatic, aber man geht davon aus, dass jederzeit sein Abgang verkündet wird.

Es fällt auf, dass mit Upset und Abbedagge zwei absolute Leistungsträger ihre Teams ihren Job verlieren und durch Spieler ersetzt werden, die deutlich älter sind, sportlich auch nicht mehr ganz so viel reißen, aber „Tickets verkaufen“, weil sie große Namen haben.

Abbedagge „arbeitet“ bei Mc Donald’s

Wie geht Abbedagge damit um? Der Midlaner Abbedagge geht am lockersten mit der Situation um.

Er postete am 22. November einen Tweet, in dem er sich schon mal als Mitarbeiter bei McDonald’s vorstellte. Das ist ein typischer Gag in LoL: Wer keinen Verein hat, muss sich sein Geld verdienen, indem er bei McDonald’s an der Kasse steht.

PowerOfEvil kehrt nach Deutschland zurück, steht mit HandOfBlood im Kontakt

Das macht PowerOfEvil: Der andere Midlaner PowerOfEvil sagt (via twitter): Er habe das erste Mal seit 2014 jetzt keinen Verein für die neue Saison. Er habe keine Angebote erhalten. Die Optionen, die er hatte, haben ihm offenbar nicht zugesagt – seine Anforderungen waren zu hoch.

Er werde jetzt zurück nach Deutschland gehen und hofft, mit HandOfBlood bei Eintracht Spandau lustige Inhalte zu erstellen.

So richtig weiß PowerOfEvil wohl noch nicht, wie es weiter geht:

Vielleicht könnte er Profi-Streamer werden?

Vielleicht will er noch mal angreifen, wenn er den Hunger spürt?

Er sagt: Sollte er ein Angebot erhalten, werde er das in Betracht ziehen.

HandOfBlood und PowerOfEvil wären eine gute Kombo: Vernünftige Leute, die Nicks gewählt haben, die sie sich offenbar mit 14 ausgedacht haben.

Was ist mit Upset? Der Botlaner ist in einer seltsamen Position: Er wurde noch nicht von seinem Team entlassen, aber jeder geht eigentlich davon aus, dass es so kommt, weil Rekkles eben ziemlich sicher verpflichtet wird.

Von Upset hört man bislang noch nichts, offiziell ist er auch noch bei Fnatic.

Kaiser wechselt Verein, Broken Blade bleibt offenbar bei G2

Gibt’s überhaupt noch deutsche Profis, die eine gute Rolle spielen?

Der Deutsch-Türke Broken Blade (22) ist nach wie vor Top-Laner bei G2 Esports und hier wohl auch nicht wegzudenken. Der scheint seinen Job sicher zu haben: G2 wird aber Jungle und Botlane neu besetzen.

Supporter Norman „Kaiser“ Kaiser (24) hat sein Team bei MAD Lions nach 3 Jahren verlassen und ist theoretisch vereinslos. Aber es gilt als relativ sicher, dass er bei Team Vitality unterkommen. Der 24-Jährige wird dort in Zukunft wohl mit Perkz spielen (via dotesports).

Es gibt zudem noch vereinzelt weitere Profis in den Ligen, vor allem bei SK Gaming, dem Team aus Köln, die aber in der LEC nicht so richtig um den Titel mitkämpfen.

Die aktuell wohl spannendste Story in League of Legends, aus deutscher Sicht, findet im Moment 2 Klassen unter der Profi-Liga LEC statt:

