LoL: Der beste Spieler der USA kehrt zurück, versammelt 4 Top-Spieler um sich – Aber er scheitert: „Meine Schuld“

Wie Bjergsen in den USA ist auch der Star-Spieler in Europa, Perkz, mit der Idee gescheitert, ein „Super-Team“ um sich herum zu versammeln:

Supporter CoreJJ sagte in einem Interview mit Inven am 9. August, dass es schwierig sein, Teamwork aufzubauen, denn alle 5 Spieler hätte eine unterschiedliche Perspektive auf das Spiel.

„Du kannst auf jeden Fall den Druck spüren. Es wird erwartet, dass du die ganze Nummer gewinnst, und dass du ein Super-Team bist und jeden plattmachst. Und ich denke, diese Erwartungen haben das Team in eine Position gebracht, an denen man die Erwartungen erfüllt oder nicht.“

Aber das war ja nur der Frühling, der in LoL nicht so richtig zählt. Im Sommer würde sicher alles besser werden, oder? Das Gegenteil war der Fall.

Was fiel auf? Team Liquid hatte 4 Europäer und einen Südkoreaner unter Vertrag, alles erfahrene Spieler mit großen Namen. Niemand im Team war in Nordamerika geboren und für LoL-Verhältnisse war das Team ziemlich alt:

Der Däne Søren „Bjergsen“ Bjerg (26) gilt als größter Spieler von League of Legends , den die USA je hervorgebracht hat. Von 2013 bis 2019 spielte er beim US-Team SoloMid und wurde 6-Mal Meister. Dann ging er in den LoL-Ruhestand, arbeitete als Coach für TSM. Im November 2021 kehrte er zurück und wollte mit einem Super-Team noch mal groß auftrumpfen. Doch das Projekt „Team Liquid“ ist erst mal gescheitert, der Traum von den Worlds 2022 erfüllt sich nichts.

