LoL: Deutscher Profi spielt Match seines Leben – Sagt das verbotene Wort danach gleich 3-Mal

In League of Legends hat der deutsche Midlane Felix „Abbedagge“ Braun in den USA gerade überzeug. Er hat mit seinem Team, 100 Thieves, die hochfavorisierten Team Liquid in den Playoffs besiegt. In einem Interview nach dem Match übertrieb er es dann aber ein wenig. Er sagte das verbotene Wort „Fuck“ gleich 3-Mal, sehr zur Freude des grölenden Publikums.

Wer ist das?

Felix Braun ist ein 22-jähriger Deutscher. Der hatte von 2018 bis 2021 die Ehre (oder das Pech) für Schalke zu spielen. Er galt als Talent, machte bei Schalke aber gleich mehre Krisen mit. Letztlich wurde er in die USA verkauft, als man bei Schalke in der Fußballbundesliga abstieg und beschloss, sein LoL-Team zu verkaufen, um Geld in die Kassen zu spülen.

In den USA sah der Deutsche plötzlich wie ein Superstar aus, führte ein mäßiges Team, 100 Thieves, zum Meister-Titel und dominierte die Liga stellenweise.

2022 lief in der regulären Saison aber nur so mezzo: In der Liga wurde man lediglich Dritter, in den Playoffs ging es bereits in Runde 2 gegen das hochfavorisierte Super-Team, „Team Liquid“, die sich vor der Saison einige der besten Spieler des Westens zusammengekauft hatten.

Abbedagge entscheidet Playoff-Serie durch „Backdoor-Play“

Wie ging das Spiel aus? Es war ein ziemlich verrücktes Match:

Zu Beginn lief alles, wie geplant. Team Liquid gewann die ersten 2 Spiele locker mit 16-2 und 18-8 Kills. Abeddage verlor seine Midlane gegen Starspieler Bjergsen hart mit 0-5 und 1-7.

Ab Match 3 ging’s dann aber andersrum, 100 Thieves gewann mit 18-3 Kills. Abbedagge spielte auf Orianna 6-1-10. Das brachte die Wende.

Die letzten beiden Matches konnte der Außenseiter 100 Thieves für sich entscheiden und das Match gewinnen. Den entscheidenden Schlusspunkt setzte ausgerechnet Abbedagge durch ein „Backdoor-Play“ – während alle anderen gegeneinander kämpften, hatte sich der Deutsche davongestohlen und alleine das Match entschieden.

Der Deutsche entschied die Serie. als er sich „durch die Hintertür" schlich und alleine den Nexus einriss.

0-2 hinten, 3-2 gewonnen – Da hat der Deutsche plötzlich Oberwasser

Was war danach los? In Interviews nach dem Spiel hatte der deutsche Midlaner plötzlich ziemlich gute Laune. Er verkündete:

„Ich kann mir keine befriedigendere Art zu gewinnen vorstellen, als 0-2 total abzukacken und sie dann 3-0 wegzustampfen und das bei dem Team, das von sich selbst dachte, es hätte den besten Kader der Liga“



Was ging dann schief? Wenn’s bei dem Trash-Talk geblieben wäre, wäre alles noch okay gewesen. Aber der Deutsche hatte sich dann in Rage geredet und gleich 3-Mal das in den USA verbotene Wort „Fuck“ verwendet:

Einmal als er die Situation mit dem Backdoor-Play erklärte. Da habe er sich gefragt: „What the fuck are they doing?” und dann entschieden, den Alleingang zu planen – Das Publikum lachte da schon.

Kurz danach dann: Nach dem zweiten Match sei er aufs Klo gegangen und hätte sich nur gefragt: „Fuck, was machen wir jetzt?“ – Das Publikum gröhlte erneut auf.

Er habe die ersten zwei Spiel ohnehin „fucking Shit“ gespielt – damit war der Hattrick perfekt.



Was ist das Problem? Was nach „normaler“ Gaming-Sprache klingt, ist in den USA nach wie vor ein verbotenes Wort und auch bei Übertragungen zu LoL verpönt. Immerhin ist das Spiel ab 13 Jahren freigegeben. Man geht davon aus, dass Riot eine kräftige Geldstrafe für das „3-fache fuck“ aussprechen wird. Man spekuliert auf mehrere tausend Dollar, die den Deutschen das Interview kosten könnte (via twitter):

Abbeddage twitterte denn auch augenzwinkernd: „Fuck, ich könnte eine Geldstrafe kriegen.“

Aber sein Chef, Nadeshot, sprang ihm gleich bei: „Wir übernehmen die Geldstrafen.“

Der Chef verspricht: Er übernimmt alle Geldstrafen.

Offenbar ist man bei 100 Thieves im Moment einfach nur froh, dass es so gut läuft.

Nadeshot scheint ohnehin ein ziemlich cooler Boss zu. Immerhin war er selbst mal Profigamer. Er hat für vieles Verständnis, aber auch nicht für alles:

