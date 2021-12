LoL: Team gibt altem Mann (25) einen Rekord-Vertrag – Sortiert ihn ein Jahr später aus

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Team Liquid wird jetzt so eine Art „Super-Team“ mit Bwipo auf der Top-Lane, Bjergsen in der Mitte und Hans sama/CoreJJ auf der Botlane. Der Däne Santorin wird im Jungle spielen.

Bei Team Liquid hat man jetzt eine Art „Super-Team“ zusammengestellt und tauscht auf 3 Positionen die Spieler aus. Das Team hat jetzt gar keinen US-Spieler mehr, stattdessen 4 Europäer und einen Südkoreaner. Allerdings zählen Spieler wie Bjergsen formell als „US-Spieler“, weil sie so lange in den USA sind und nicht mehr unter das „ausländische Spieler“-Limit fallen.

Warum muss Jensen gehen? Es ist absurd. Denn Jensen wird durch den einzigen Midlaner ersetzt, der in den USA einen noch größeren Namen hat als er: durch Bjergsen (25), seinen dänischen Landsmann . Ähnlich stark wie die zwei sind nur noch zwei deutsche Midlaner, die in der LCS als Legionäre spielen. Die sind aber beide nicht derart populär.

In League of Legends hat das Team Liquid seinen langjährigen Midlaner Nicolaj „Jensen“ Jensen aussortiert. Der war 2020, als 25-Jähriger, noch für 3 Jahre verpflichtet worden. Angeblich sollte er 4,2 Millionen $ erhalten. Doch 2021 ist der Spaß schon vorbei. Er wird ausgerechnet gegen den einzigen, noch besseren Midlaner in den USA ausgetauscht, der nicht im Ruhestand bleiben wollte.

