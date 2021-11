LoL-Profi beendet nach Debakel bei den Worlds 2020 seine Karriere, kehrt nun wieder zurück

Der Spieler Soren „Bjergsen“ Bjerg (25) hatte 2020 seine Karriere in League of Legends beendet. Damals flog sein amerikanisches Team mit 0 Siegen und 6 Niederlagen bei den Worlds raus. Nun kehrt er zurück und spielt künftig für einen direkten Konkurrenten seines alten Teams.

Das ist die Situation:

Bjergsen war einer der bekannteste und beliebteste LoL-Spieler im Westen. Er spielte von Anfang 2012 bis Ende 2013 in Europa, wurde dann jedoch von Team SoloMid in die USA geholt.

Dort gewann er einige Meisterschaften und wurde sogar viermal zum MVP gewählt.

2020 jedoch endete die Weltmeisterschaft in einer Katastrophe. TSM flog mit 6 Niederlagen und keinem einzigen Sieg aus dem Turnier. Im Anschluss daran beendete Bjergsen seine Karriere, wurde jedoch zum Coach für TSM.

Nach einer Saison als Coach, die auch nur mittelprächtig lief, verließ er TSM. Es gab Gerüchte, dass er seine Karriere wieder aufnehmen und sogar nach Europa wechseln könnte. Doch nun steht offiziell fest, wie es für Bjergsen weitergeht.

Bjergsen spielt 2022 wieder in der LCS und will gewinnen

Wo wird Bjergsen künftig spielen? Das Team Liquid, ein direkter Konkurrent von TSM in der amerikanischen LCS, hat die Verpflichtung von Bjergsen bekannt gegeben. Dort soll er nicht als Coach, sondern wieder als Spieler aktiv werden.

In einem Vorstellungsvideo verriet Bjergsen, warum er sich für Team Liquid entschieden hat: “Team Liquid ist mir in vielerlei Hinsicht ähnlich. Sie wollen wirklich gewinnen. Gewinnen ist ihre oberste Priorität.”

Hat Bjergsen eine Chance auf internationalen Erfolg? Team Liquid ist eines der stärkeren Teams in der LCS. Seit 2018 haben sie jedes Jahr an den Worlds teilgenommen, wenn auch mit wenig Erfolg. Allerdings hatte keines der amerikanischen Teams in den letzten Jahren Erfolg.

Das liegt laut dem Profi DoinB, der 2019 Weltmeister in LoL wurde, vor allem daran, dass in Amerika viele “alte Spieler” unterwegs sind. Anstelle von jungen Talenten würden nur bekannte Profis hin und her geschoben. Genau das ist jetzt auch bei Bjergsen der Fall, der mit 25 bereits zum “alten Eisen” in LoL gehört.

In Korea und China wiederum machen ständig Rookies den alteingesessenen Spielern das Leben schwer. Zu den stärksten Spielern bei der letzten WM zählen etwa Canyon (20) und Showmaker (21) vom Vizeweltmeister DWG Kia oder Viper (21) vom Weltmeister EDward Gaming. Die sind allesamt deutlich jünger als Bjergsen.

Ob Bjergsen mit seinem Wechsel zu Team Liquid also erfolgreich bei der nächsten Weltmeisterschaft sein wird, darf bezweifelt werden.

Bjergsen verdrängt Midlaner, der noch älter ist als er selbst

Was passiert mit Jensen? Nicolaj „Jensen“ Jensen war der bisherige Midlaner bei Team Liquid. Der wird am 1. Januar 2022 bereits 27 Jahre alt und bekam Ende 2020 einen Rekordvertrag von seinem Team angeboten. So sollte er über 3 Jahre eine Summe von 4,2 Millionen Dollar bekommen.

Allerdings scheint sein Vertrag nun vorzeitig zu enden. Auf Twitter postete er den Satz “Wer möchte mich” mit zwei traurigen Smileys hinten dran.

Wie es für Jensen genau weitergeht, ist derzeit nicht bekannt.

Generell dreht sich gerade das Wechselkarussell bei den LoL-Teams. Bis zum Start der neuen Season können sich die Teams neu aufstellen und Spieler verpflichten.

Besonders interessant könnte das europäische Team Vitality werden. Denn dort sammeln sich nun einige Veteranen aus Europa, die im letzten Jahr in den USA gespielt haben:

