League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Für Perkz ist das sicher eine Situation, in der er noch Mal einem Titel nachjagt, nachdem der Weg in die USA ihn eher von einem Titel weggeführt hat. Mit 23 Jahren wird die Zeit für Perkz langsam knapp – die Karrieren von LoL-Spielern halten auf Weltniveau selten länger als Mitte 20.

Das steckt dahinter: Mit Team Vitality scheint sich jetzt tatsächlich ein neues „Super-Team“ zu formen, so nennt man es, wenn Star-Spieler, die sich in verschiedenen Teams einen Namen gemacht haben, neu zusammenkommen.

Nach neuen Gerüchten tut sich bei League of Legends etwas Erstaunliches. Die Nummer 6 in Europa, Team Vitality, stellt sich für 2022 angeblich neu auf und holt die besten Spieler Europas aus den USA zurück: Midlaner Luka „Perkz“ Perković (23) und Top-Laner Barney „Alphari“ Morris (22). Die wollen nun um die Weltmeisterschaft spielen.

