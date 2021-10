LoL: Alle West-Teams sind raus – US-Coach erklärt, warum Worlds total unfair sind

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Aber Korea scheint im Moment wirklich die dominante Region in LoL zu sein. Vielleicht könnten Bootcamps das langfristig verändern. Kurzfristig und Mittelfristig sieht’s mit den Chancen für Teams aus Europa und USA, was bei den Worlds zu reißen, jedoch düster aus.

Wenn Mithy sagt, die Spiele im Spring Split seien bedeutungslos, zeigt es das Problem der LoL-Teams, sich das ganze Jahr über zu motivieren und an der Leistung zu arbeiten. Das scheint Teams aus Südkorea tatsächlich leichter zu fallen, wobei es gerade in China große Leistungs-Schwankungen bei einzelnen Teams gibt.

Und die Leistungs-Dichte ist in Europa in den letzten Jahren mit dem Erstarken von Rogue und MAD Lions breiter geworden, nur sinkt die Leistungs-Spitze aber offenbar von Jahr zu Jahr.

Aber seine Analyse funktioniert für Europa nicht so gut: Europa hatte die letzten Jahren mit G2 ein Team, das um die Weltmeisterschaft mitspielte. Auch ohne Boot-Camps in Südkorea.

Hat er Recht? Aus Sicht der USA hat er sicher recht. In den USA hat seit Jahren kein Team mehr Spitzen-Niveau in LoL erreicht.

„Damit ein Team aus dem Westen gut abschneidet, müssten wir Boot-Camps in Südkorea für eine längere Zeit absolvieren und dort an Turnieren teilnehmen. Aber das ist sehr schwierig, weil wir eine Menge bedeutungsloser Spiele im Spring Split spielen müssen, wenn wir eigentlich ein Boot Camp machen könnten.“

„Ich denke, so wie das ganze Ligen-System designet ist, ist es extrem unfair. Die koreanischen Teams machen Trainingsmatches gegen die LPL und gegen die LJL, gegen all diese Teams, und uns bleiben nur die Teams aus Europa und Nordamerika.“

Das sagt ein US-Coach : Der Coach von Cloud 9, Alfonso „mithy“ Rodríguez, erklärte auf einer Presse-Konferenz nach der Niederlage, warum der Westen so schwach ist (via youtube ):

Gestern ist das letzte Team des Westens bei den LoL Worlds 2021 ausgeschieden: Damit stehen erstmals seit 2017 nur Asiaten im Halbfinale. 17 der verbleibenden 20 Spieler bei den Weltmeisterschaften in League of Legends sind Südkoreaner. Der Coach des letzten US-Teams erklärt, warum das so ist und warum das auch so bleibt, wenn sich nichts ändert.

Insert

You are going to send email to