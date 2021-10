LoL Worlds: Die letzte Hoffnung Europas traf auf das beste Team der Welt

Bei den LoL Worlds 2021 trafen am Sonntag im Viertelfinale die Mad Lions auf DWG Kia. Die Koreaner gelten als das beste Team der Welt in League of Legends. MAD Lions waren die letzte Hoffnung Europas.

Das ist die Situation:

Die MAD Lions sind die aktuellen Meister in Europa, bei den LoL Worlds hatten sie sich aber schwer getan und waren nur gerade so ins Viertelfinale gekommen. Als Gruppen-Zweiter mussten sie gegen einen Gruppen-Ersten ran. Sie waren das einzige Team aus Europa, das überhaupt noch im Turnier war.

DWG Kia sind die aktuellen Meister in Korea und die Weltmeister von 2020. Das Team um Midlaner Showmaker hat in der Vorrunde alle 6 Spiele gewonnen.

Die Chancen für MAD Lions sah man vor dem Spiel als „aussichtslos“ bis „die brauchen ein Wunder.“

“Canyon Gap”

So liefen die Spiele dann: Wer sich vor der Partie noch Hoffnungen gemacht hatte, dass die MAD Lions ein Wunder schaffen, sah sich schnell in der harten Realität angekommen: Es wurde eine 0-3 Klatsche für die Europäer.

Normalerweise rechnet man damit, wenn man gegen DWG Kia spielt, dass Midlaner Showmaker die Matches entscheidet. Der gilt als Ausnahme-Könner. Showmaker hatte aber eine – für seine Verhältnisse – eher “ruhige” Serie und holte sich eher die Assists: Am Ende hatte er Stats von 13-9-33.

Das Problem war diesmal, dass sein Partner, der Jungler Canyon, auch Betriebstemperatur erreichte. MAD Lions ließen ihm 3-Mal den Champion „Lee Sin“ und Canyon, der MVP der Finals 2020, fühlte sich auf dem blinden Mönch viel zu wohl. Er holte 14 Kills, 31 Assists und starb dabei nur 4-Mal.

Dazu kam, dass Top-Laner Khan bei seiner letzten WM zu Hochform auflief. Der Koreaner war vor der Saison zu DWG Kia gewechselt und muss nach der Saison seinen Wehrdienst ableisten.

Bei seiner „letzten WM“ hatte der eine Glanzstunde als Blitzschleuder Kennen. Das Match 2 war das einzige Match, bei dem MAD Lions mit DWG KIA auf Augenhöhe wirkte. Hier machte Kennen den Unterschied:

Top-Laner Khan wechselte schon 2-Mal zum aktuellen Weltmeister

Was hat das mit Khan auf sich? Kim “Khan” Dong-ha (25) gilt als einer der besten Top-Laner der Welt. Aber sein unfreiwilliges Karriere-Ende durch die Einberufung droht. Er will offenbar mit aller Gewalt noch mal einen Titel gewinnen und ist jetzt schon 2-mal von seinem aktuellen Team zum jeweiligen Weltmeister gewechselt:

2019 wechselte Khan von T1 zu FunPlus Phoenix – die sich 2020 aber nicht für die Worlds qualifizieren konnten

2020 wechselte Khan von FunPlus Phoenix zu DWG KIA – diesmal scheint der Wechsel sich auszuzahlen

Khan ist der einzige bei DWG KIa, der noch keinen Weltmeister-TItel gewonnen hat. Das könnte sich bald ändern.

So wird das Spiel gesehen: Auf reddit verneigt man sich verbal vor der Leistung von DWG KIA. Man hebt den Support Beryl heraus, der bei all den Stars von DWG Kia selten glänzen kann, der aber auch ein Ausnahmekönner ist. Der habe 8 Champs in 9 Partien gespielt und immer seine Leistung gebracht.

Auf reddit glaubt man, das Match habe gezeigt, wie es um die Top-Lane in Europa steht: Da hat MAD Lions mit „Armut“ vielleicht den besten europäischen Top-Laner, aber der starb in 3 Partien 15-Mal. Auf der Top-Lane gibt’s offenbar in ganz Europa Probleme.

Aber der eigentliche Unterschieds-Macher war in diesen Partien Jungler Canyon. Da staunt man: Der sei nicht nur lächerlich gut, sondern auch noch abartig konsistent in seinen Leistungen. Den Sieg von DWG Kia fassen einige mit „Canyon Gap“ zusammen, der mache den Unterschied.

Schafft DWG KIA eine “perfekte” Worlds?

So geht’s jetzt weiter: Im Halbfinale wird DWG Kia auf T1 treffen. Das Duell der koreanischen Spitzen-Teams sieht man als vorgezogenes Finale. Da trifft der legendäre Faker auf seinen würdigen Nachfolger in der Midlane, auf Showmaker.

Man glaubt, wer das gewinnt, wird im Finale dann Gen G. 3-0 wegbrutzeln. Wobei sich Gen G. noch fürs Finale qualifizieren muss. Die müssen erst an Cloud 9 vorbei und sich dann mit EDward Gaming (China) rumschlagen.

Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass DWG Kia sich auch 2021 die LoL Worlds sichert. Die haben einfach zu viel Feuerkraft. Nachdem sie jetzt 9-0 stehen, ist sogar noch eine „perfekte LoL Worlds“ drin: So nennt man es, wenn man die Worlds gewinnt, ohne ein einziges Spiel zu verlieren.

Dabei hatten die Worlds für DWG Kia irgendwie komisch angefangen:

