LoL bannt einen der besten Spieler der Welt, brummt ihm 218 € Strafe auf

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Am 4. Oktober lud DWG Kia ein Video auf YouTube hoch, bei dem Canyon mit einem anderen Account ein umgewertetes Spiel in LoL spielte. Das Video ist mittlerweile gelöscht.

Riot Games Korea hat eine Strafe gegen Kim „Canyon“ Geon-bu in League of Legends verhängt: Der Jungler war MVP bei den LoL Worlds 2020 und gilt als einer der besten Spieler der Welt. Jetzt hat er einen 30-Tage-Bann kassiert und soll etwa 218 Euro Strafe zahlen.

