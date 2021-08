LoL: Europa hat 5 neue Könige – Und ein Deutscher ist dabei

In Europa ist die Meisterschaft der League of Legends entschieden. Die MAD Lions konnten Fnatic besiegen und sind damit zweifacher Meister der LEC im Jahr 2021. Damit holt ein deutscher Spieler die Meisterschaft in LoL. Norman „Kaiser“ Kaiser spielt seit November 2019 für das nominell spanische Team.

Das war das Match:

Am Sonntag spielten die MAD Lions gegen Fnatic um die Meisterschaft im Summer Split 2021 der LEC in LoL. Das war ein Spiel der Außenseiter, denn beide Teams waren in der regulären Saison nur Dritter und Vierter geworden. Aber MAD Lions und Fnatic waren in den Playoffs zur Hochform aufgelaufen.

MAD Lions konnte die Begegnung 3:1 für sich entscheiden. Normalerweise überfordert Fnatic seine Gegner mit einem aggressiven Spiel-Stil, doch der kam MAD Lions zugute. Sie konnten Fehler von Fnatic nutzen, die sich immer wieder übernahmen und sich durch eine aggressive Spielweise angreifbar machten.

Letztlich wurden die Partien auf der Top-Side entschieden. Hier waren MAD Lions mit Jungler Elyoya, Midlaner Humanoid und Top-Laner Armut überlegen. Zum Spieler der Partie wurde Armut gewählt.

So wird das Match diskutiert: In den Playoffs war vor allem der Rookie Adam (19) von Fnatic auf der Top-Lane der Aufsteiger der Saison. Der hat im Finale aber von Armut (22) seine Grenzen aufgezeigt bekommt, wie man bei reddit glaubt.

Überhaupt scheint der türkische Top-Laner Armut der Schlüsselspieler bei MAD Lions zu sein. Der sei ein exzellenter Team-Fighter und glänze im Zusammenspiel mit seinem Jungler, bescheinigen ihm die Beobachter.

Auch die starke Leistung des Midlaners Humanoid wird herausgestellt. Den sehen manche jetzt als besten Midlaner der Liga.

Armut machte sich bei den LoL Worlds 2019 einen Namen – mittlerweile ist er Schlüssel-Spieler für MAD Lions.

Wer ist der Deutsche bei MAD Lions? Norman „Kaiser“ Kaiser ist seit 2019 der Supporter für die MAD Lions. Im Finale spielte er Champs wie Braum (0/7/18), Karma (1-6-6), Braum (0/5/22) und Leona (1-1-12).

Der Supporter in LoL spielt meistens eine eher unauffällige Rolle – außer der koreanische Superstar Keria, der die Rolle gerade neu erfindet.

MAD Lions ist der große Aufsteiger 2021 in LoL

Was ist das Besondere am Gewinn von MAD Lions? Über Jahre machten 2 Teams die Meisterschaft unter sich aus: Fnatic und G2 Esports. MAD Lions hat jetzt aber 2 Titel in Folge gewonnen.

Das ist noch keinem Team außer Fnatic und G2 Esports gelungen. Überhaupt sind sie erst das 4. Team, das Meister in der LEC wird, die seit 2013 ausgetragen wird und bis 2018 EU LCS hieß.

Das Besondere ist zudem, dass MAD Lions den Sommer 2021 schwach gestartet hatte. Die waren nach dem Spring Split und der Teilnahme am Turnier MSI offenbar platt und mussten sich erst wieder in Form spielen. Das ist ihnen gelungen.

Aber auch Fnatic kann auf seine Leistungen in den Playoffs Stolz sein. Die konnten sich aus einer Krise ziehen.

Rogue und die Veteranen von G2 Esports sind die Verlierer 2021

Wer sind die Verlierer der Playoffs in LoL? Das Team Rogue wurde Erster in der regulären Saison, waren in den Playoffs aber ziemlich von der Rolle. Schon im ersten Spiel gegen Misfits spielten sie „nur“ 3-2. Gegen MAD Lions und Fnatic konnten sie dann kein einziges Match gewinnen und verloren 0-3. Dennoch fahren sie zu den Worlds. Das Minimal-Ziel wurde also erreicht.

Die wahren Verlierer sind G2 Esports – die Serienmeister werden 2021 die LoL Worlds verpassen. Jungler Jankos nannte die Saison eine Katastrophe.

Einen tollen Lauf in den Playoffs legte ein anderer deutscher Spieler hin, auch wenn es am Ende nicht reichte:

