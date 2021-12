Einige der besten LoL-Profis des Westens finden 2022 keinen Job – Weil die Teams zu gierig sind

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie geht das weiter? Azael glaubt, es finde im Moment schon eine Korrektur nach unten statt. Eine Möglichkeit, die er sieht, wäre zudem ein „Salary Cap“, damit die LoL-Ligen sich auf Dauer selbst erhalten können. Das sei letztlich das Ziel. So eine Diskussion gäbe es bereits in China und könnte auch weitere LoL-Ligen erfassen.

„Die Verträge wurden größer und größer. Wir sehen diese heftige Ablöse-Summen. Ich denke: Das hat dazu geführt, dass manche Teams und Spieler ihre Ablösesummen in unvernünftigen Höhen geschraubt haben. Und jetzt, als Ergebnis, finden viele Spieler keine Teams, weil niemand so viel Geld für sie ausgeben will.

Er sagt, dass beide Spieler einen Platz in der LCS oder LEC verdient hätten. Es gäbe 20 Start-Spots in der Midlane in den westlichen Profi-Ligen. Jensen und Nisqy gehörten mindestens zu den Top 10 auf der Position. Sie müssten für jemanden spielen dürfen:

Jensen erklärte in einem Stream am 7. November, dass er 2022 vielleicht nicht spielen wird. Seitdem zeichnet sich das immer stärker ab.

Bei League of Legends finden 2 der besten Midlaner der westlichen Welt für 2022 kein neues Team mehr. Denn ihre Teams möchten sie zwar nicht mehr selbst aufstellen, aber wollen noch so viel Geld für die hochdotieren Profis, dass kein Team anspringt und die hohen Ablösesummen zahlt. Ein Analyst erklärt das Problem.

